網購投訴破萬宗按年增逾七成　消委會：反映社會新消費模式變化

消委會去年接獲的整體消費者投訴數字，重上3萬宗水平，合共錄得30,764宗，按年上升12%。撇除內地網購平台相關投訴後，共接獲28,338宗投訴，按年增加7%，涉及金額超過10億元。 去年與「服務」相關的投訴佔54%，與「貨品」有關的投訴則佔 46%，按年相若。涉及網購的投訴有10,686 宗，按年增加逾7成，佔整體投訴接近4成，涉及金額更較前一年大幅增加接近1倍，逾3,600萬元。其中涉及食肆及娛樂服務的網購投訴最多，其次為旅遊事務，及電器用品。這3類投訴同時均屬去年首3位接獲最多消費投訴的類別，消委會指，反映網購服務參差。



投訴性質方面，以延期/沒有送貨/道失佔最多，有3,922宗，按年增加逾1倍。消委會敦促商戶改善物流送遞安排，確保產品能按時送到消費者手上，以減少因送貨問題衍生的消費爭拗。



零售及服務業結業投訴按年少6成

疫情嚴重衝擊零售及服務業，去年接獲656宗因店舖結業而引發的消費者投訴，按年減少近 6成，涉及金額近900萬元。當中康樂/健身中心結業的投訴有320宗，涉及金額490 萬元，其次是美容院結業和婚禮服務的投訴。 不過健身和美容業不良營銷手法長期為消費者所詬病，去年涉及康樂/健身中心和美容服務的投訴，分别減少 12%和 51%。消委會提醒，儘管有回落趨勢，疫後不良商戶或趁社會逐步復常，乘機以不良營銷手法威迫利誘，令消費者進行大額預繳，呼籲大眾保持警覺。