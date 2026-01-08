網購結帳 關你「海」事？ 一文了解海事保險發展潛力 就連政府都積極搶人才？

日常生活大家都懂得未雨綢繆，識得買保險求個心安理得。咁大家又有無聽過俗稱「水險」嘅「海事保險」呢？原來大家網購結帳時，電商平台會提醒你加購「貨運保險」項目，呢個就係「海事保險」喺我哋日常生活中活生生的例子喇！雖然金額不多，但承擔了貨品在運輸途中缺失與損毀的風險。換言之，海事保險早與我們日常生活息息相關，然而其發展潛力一直被低估，令到業界面對「人才荒」，就連政府都要想方法「搶人才」。

海事保險｜香港人才清單榜上有名 年資長是優勢 入行「潛力股」 海事保險在國際貿易中不可或缺，作為國際航運中心的香港，海事保險專才更是特區政府「香港人才清單」60項專才其中之一，前景可觀。小編並非過來人，但亦知道海事保險涉足廣泛，接受相關在職培訓除可累積經驗，亦受國際認可，而薪酬更會隨工作年資及經驗穩步上揚。能夠如此安穩地貢獻社會，自然吸引人才投身這行業！有見及此，我們特別邀請兩位業界精英和大家分享海事保險知識與行業趣聞，剖析行業新趨勢，以及香港在國際海事保險和人才培訓上的優勢，探究行業前景之餘，並教大家如何踏出入行第一步！

海事保險｜ 全球運輸八成靠海運 網購稀有收藏品，結帳時你會願意為它購買保險讓自己安心嗎？那大家知不知道，全球目前約八成的貨物，包括我們的糧食、日用品和林林總總的商品，都是經海運最後到達大家手上。如果沒有水險，我們無法得到足夠生活用品供應的保障。Sompo Insurance Hong Kong 日本財產保險（香港）海事保險主管葉美蘭Clara指，水險其實不止承保海上範圍的風險，大致還可分為船體及機械保險（Hull & Machinery）、貨物保險（Marine Cargo Insurance / Shipper's Interest Insurance）和保賠保險（P&I）共3類。

海事保險類別 作用 船體及機械保險（Hull & Machinery） 承保船舶本身及船上機械設施損失或損壞。 貨物保險（Marine Cargo Insurance / Shipper’s Interest Insurance） 我們日常網購可加購的保險種類，承保船上貨物損失或損壞，涵蓋貨物在整個運輸過程，由起運地點運送到目的地，不論是船、陸路或空運中轉同樣受保。 保賠保險（P&I） 針對船東責任保賠保險、承保與船舶運營相關法律責任，承保與船舶運營相關法律責任。

海事保險｜行船三分險 「無佢無得 Trade 」 水險同港人息息相關，香港海運港口發展局兼海運服務發展委員會成員李國霖Timothy坦言，「現今社會，如果經商貿易沒有購買水險保單，根本沒有任何國家或地區會願意和你做生意。」原來水險是世上最古老的保險險種之一，起源於貿易與航運。「『行船三分險』，在反覆無常的海面上載著貨物航行，古代歐洲人海上貿易已有分擔風險概念，由貿易商共同出資互助，那就是共保的雛形。」時至今日，水險經已發展出具有高度國際化特性，需了解全球航運與貿易動態，以及各地多邊條約。

海事保險｜核聚變反應爐、海豚都有得保？ 除了大家都想到的日常用品之外，其實仲有很多不常見的物品都需要運輸。熟悉貨物保險的Clara就分享經驗，用支架固定在特殊貨櫃裡的核聚變反應爐、由歐洲送往北京水族館的海豚等海洋生物，甚至一節節的客機部件、風力發電用的「風葉片」等都靠船運送！不過，要運送這些「特別」訂單，背後自然需要特別的專家進行核保評估，訂出這些特殊貨物到活體動物的「保費」。加上這些貨物一旦展開運送旅程，涉及不同國家與地區海域，根據當地不同法例及貿易條款，核保與理賠會變得複雜。「有別於局限在本地物流運輸的保障，國際水險涉及更多變數與挑戰，更好玩過癮。」Clara笑言。

海事保險｜航行系統成黑客攻擊目標 水險都要加網攻保障 隨著國際局勢不斷變化，海事保險的條款、承保範圍和理賠方式都要跟著調整，保持靈活。Timothy解釋，「風險不再只是船隻擱淺或漏油，還包括搶劫、戰爭甚至地緣政治問題。例如早年非洲索馬里海盜勒索事件，需要特別的『海盜險』；近年也門胡塞武裝引發的『紅海危機』，以及俄烏戰爭令黑海周邊成為高風險海域，都要用『戰爭險』來保障貨輪因戰亂被困或受襲的風險。」他笑言科技先進，連黑客都會瞄準貨輪的航行系統或船舶港口的關鍵基建，發動網絡攻擊，令水險都要加入網攻保障條款，如數據遺失、設備故障甚至勒索罰款等。

海事保險｜環保都關事 核保都要計碳足跡 近年環保是熱門議題，原來除了搭飛機要計碳排放，船運都一樣要。Timothy表示2019年由全球海事銀行機構發起的船舶融資全球框架倡議「波塞冬原則」，旨在將氣候因素納入船舶融資決策，並承諾根據國際海事組織（IMO）的2050年零碳目標，逐步減少船運的碳排放。 他續指，為了推動綠色轉型，該原則現已擴展至水險領域，用作量化碳足跡，評估新型能源船隻的保障。他直言，水險的核保工作往往要化身行業專家，經常要與船廠、船東溝通，掌握新能源貨輪在綠色改裝與航行方面的數據，才能制訂出相應的風險和保障。

海事保險｜出國實習機會多 「人才庫」基數少晉升快 Timothy和Clara均不約而同認為，香港作為國際航運樞紐，在連結中國與世界方面具重要地位。Timothy指出，香港是一個發展較成熟的水險市場，可以做到一個區域性保險的角色，相關保險人才有機會參與一些區域性的保險項目，見識較其他保險險種廣闊。他認同現今年青人喜歡挑戰新事物，又有冒險精神，「水險行業有機會經常出國實習與考察，累積國際經驗。如果不想只坐在辦公室，想接觸世界不同文化和了解其他地區的商業模式，水險是一個很好玩的行業。」 Clara作為業內資深從業員，坦言現時行業有較明顯的斷層，只要肯入行，起初3至4年要熟識海事法例和學習核保等相關條款，之後晉升階梯明朗。「經驗豐富的前輩都很喜歡提攜後進，由於我們這行的『人才庫』不及其他財金行業多，相對較少競爭，基本上稍為突出的，8年內要晉升中高層絕非夢話。」 她舉例由索償助理做起，3至4年晉升至索償經理，收入中位數可達HK$50,000；如投身核保領域，入行擔任助理的起薪點中位數也有HK$22,000，僅升一級至核保人即可跳至收入中位數HK$32,000，對畢業大學生而言絕對吸引。

海 事保險｜MATF 3大重點計劃 助培育海運 、 空運 及物流 人才 為支持相關產業的長遠發展，持續擴大香港「人才庫」，特區政府專門為海運、航空及物流業界設立「海運及空運人才培訓基金｣（MATF），鼓勵更多人士入行，提升香港高增值航運服務水平。MATF設有3大重點計劃： ProTERS （專業培訓 課程 及考試費用 發還計劃 ） 完成認可課程或考試後，可獲80%費用退還，每人上限HK$30,000。適合修讀海事保險、航運法、理賠、核保等專業課程嘅人士。認可課程包括 IG P&I 的 P&IQ 國際認證。 MAIS （海運及航空業實習計劃） 適合本地或海外院校全日制學生、中六畢業生。政府資助公司75%實習生酬金，每月上限HK$7,500，最長3個月。計劃有助學生提早接觸行業，累積實戰經驗。 MSTS （ 海事人才培訓資助計劃 - 海事保險 ） 2025年11月全新推出，專為海事保險業界設計。政府每月資助公司HK$20,000，最長24個月，為有志投身海事保險的人士提供實習機會。見習生無須持有特定保險牌照，適合入行不足兩年的保險業界新人。

同時，因香港與國際接軌採用普通法制度，各地均願意和香港進行船運貿易，保險理賠更有保障。因此Timothy強調，孕育香港資深海事保險專才，有助提升香港提供優質海運服務的整體能力。 於「香港海運週2025」期間，香港海運港口發展局（HKMPDB）與國際航運保險聯盟（IUMI）簽署諒解備忘錄，並將會引入貨物及船體保險線上課程，供本地人才修讀。Timothy表示，這是局方繼2024年與IG P&I簽署諒解備忘錄之後，在海事保賠險領域的教育與人才培養的另一重要里程碑。他期望這些合作配合MATF各項計劃，能鼓勵業界高增值發展，培養新血，長遠提升香港的高附加價值海事服務水平。

