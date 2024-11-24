網購詐騙集團「練功券」騙名錶名酒 11被捕 涉款64萬

警方成功搗破一個本地網購詐騙集團，利用「練功券」的偽鈔，欺騙受害人的名錶及名酒，警方以「串謀詐騙」拘捕11人，包括7男4女，該集團涉及3宗網購騙案，3名事主總共損失金額約64萬元。

真鈔夾「練功券」底面

警方表示，今年8月收到報案，事主在網上平台售賣名錶名酒，涉案詐騙集團到平台尋找賣家，之後相約賣家到港島區的共享辦公室見面，騙徒會檢驗賣家的名錶名酒，並用行內術語令受害人相信騙徒屬於業內人士，而有關會議室會悉心佈置，包括有公司文件、文具、合同及「練功券」，而「練功券」無論形狀大小、顏色或質料都與500元真鈔十分相似。

騙徒在驗貨後，同黨會出現並帶受害人到另一間會議室，聲稱要完成付款手續，誘使受害人與貨物分開，騙徒會拿出一疊「練功券」並用真鈔夾在底面，令受害人相信是真鈔，並聲稱要影印合同、身份證等離開一會，最終帶同貨物逃走。