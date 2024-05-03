垃圾徵費｜推動「裸買」路難行 環團倡提高減廢意識

垃圾徵費能否在8月如期實施仍屬未知之數，但市民已十分關注減廢的問題。而產品包裝是其中一個廢物的來源。有喜愛網購的市民稱，垃圾徵費實施後會考慮減少網購；至於超市的蔬果包裝亦未見減少。有網購平台稱會繼續研究環保包裝物料並引入。有環保團體表示，超市應履行社會責任，做好減廢工作；又指雖然在港推行裸買有難度，但相信若垃圾徵費實施有助促使市民減廢，從而推動裸買。 記者：朱慧恩

網購一件衫用上三層包裝 阿琪現時就讀大學三年級，身為「網購達人」的她，每隔一段時間便會網購，每次通常都會大手購入10件以上的貨品，包括衣服、擺設、零食，以及飾品等。她發現貨品過度包裝的情況十分常見。她舉例，有時購買一件衣服，商家往往會用上好幾層包裝，包括黑色膠袋包裝、一個透明拉鏈袋套上，最後再以一個紙皮盒盛載。購買一件衣服便要用上三層包裝。不過，她直言飾品的包裝最為誇張。如每對耳環均會以一個「zip袋」載着，買幾對又會有個紙盒；買對夾仔都會以膠袋載着，每次網購後均會產生數十件包裝。阿琪坦言，這些包裝不實用，難以重用，會全部丟棄。她考慮垃圾徵費實施後會減少網購，以免產生大量家居垃圾被家人責備。 HKTVmall：盡量循環使用乾淨紙箱減少包裝物料 其中一個大型網購平台HKTVmall回覆《am730》查詢時表示，在直接商品銷售的業務模式，包裝員會盡量循環使用乾淨紙箱，並使用可循環再用的塑膠箱盛載送貨，減少包裝物料。公司會檢視供應商的產品包裝並提醒避免過度包裝。在「3P」特許銷售，HKTVmall稱已為商戶就不同類型產品，提供詳細包裝指引。而最新的指引更新了包裝方法，減少膠紙使用量。HKTVmall續指，未來會繼續檢視包裝產品的指引及相關安排。此外，HKTVmall日前引入可循環再用及可回收的蜂巢紙緩衝包裝物料以取代塑料包裝；未來亦會繼續研究環保包裝物料並引入。

日本士多啤梨一盒3層包裝 除了網購產品外，超市的水果及蔬菜包裝亦備受關注。《am730》記者日前走訪多間超市，以一盒日本士多啤梨為例，除了一個塑膠包裝紙及一張用作保護的軟膜外，外層亦附有一個硬紙盒。此外，以一盒4個的蘋果為例，除了每個蘋果均套上水果網套外，亦會以一個塑膠托盤載着，情況十分普遍。蔬菜亦不例外，不少均有以保鮮膜及塑膠包裝。 環保署早年已推出《減少包裝及包裝管理實用指引》，針對超級市場與雜貨店、物流業等行業，提供減少包裝的建議。《am730》向數間本地超市查詢。惠康回覆指，一直有售賣散裝蔬果，並在減少不必要包裝及保持食品質素及衞生的大原則下，按實際需要作出適量包裝；又會密切留意並配合政府相關政策。百佳、一田及永旺百貨在截稿前均未有回覆。