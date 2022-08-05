網購騙案升41% 中秋月餅海鮮成「高危貨品」

港人網購普遍，但小心墮騙徒的糖衣陷阱。警方指，今年上半年約1萬宗科技罪案中，網購騙案佔三成七，高危貨品包括主題公園套票、海鮮和電器等，騙徒常在社交平台以限定、開心價等招徠，收款後便失蹤。距離中秋節僅月餘，警方稱上月底已出現月餅騙案「第一滴血」，籲市民網購時提高警覺，到有信譽的商戶或官網購買。

警方數字，今年首6個月共錄得10,613宗科技罪案，較去年同期的7,270宗升46%，損失金額由14億元升12.6%至15.8億元。網購騙案佔三成七，共3,954宗，按年漲41%，涉款則降21.3%至3,600萬元，警方解釋，因涉及巨款的案件減少，而近七成以轉數快的方式支付。

警方網罪科署理高級警司范俊業(圖右二)指，騙徒會緊貼市場熱門事物，故早前有多人跌入主題樂園及演唱會門票騙局。臨近中秋節，日前警方已分別接報兩名25和49歲女子，於7月下旬在Carousell買賣平台以每盒160元的優惠價，購買原價每盒216元的月餅，同在電子錢包付款後，賣家失聯，共損失1,120元。警方預計，中秋前夕，水果、海鮮、海味、紅酒和禮物籃等物品均屬「高危貨品」，提醒市民網購食品難確定來源及是否符合安全標準，呼籲光顧有信譽的店舖，勿盡信以低價招徠的貨品。

推「視伏器」助證是否假商戶

警方預告，下月將推出升級詐騙陷阱搜尋器「視伏器」，市民可在網站輸入懷疑的商戶名稱、社交媒體專頁及電話號碼查驗，如果很大機會「中伏」，便會獲危險警告，提醒市民應進一步了解商戶背景，甚至避免進行交易。