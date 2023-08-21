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2023-08-21 04:30:59
日報

網購騙案涉款激增160% 彈票黨、找錢黨乍現 年底為轉數快推「高危有伏」警示

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網上購物普遍，惟稍不留神隨時墮入詐騙陷阱。警方數字顯示，本年上半年涉網購的騙案有4,872宗，涉及款項逾9,400萬元，較去年同期激增160%。而涉及的高危項目包括演唱會或主題公園門票，以及酒店或服務套票，主要收款途徑為「轉數快」。此外，過去半年亦偶現「彈票黨」及「找錢黨」，騙徒訛稱買貨，以空頭支票向賣家入帳，取得對方的貨品後逃之夭夭。警方表示，針對「轉數快」會於年底推出第一階段的可疑指標警示機制，若收款者在防騙視伏器被標示為高危，轉數者將會收到提示；又提醒賣家避免收取支票。

顏凱欣 陳純青 網絡安全及科技罪案調查科

陳純青(右二)指年底將推出「可疑指標警示機制」；顏凱欣(左二)提醒賣家避免接受支票。(朱慧恩攝)

根據網絡安全及科技罪案調查科的數字，本年上半年的網購騙案有4,872宗，較去年同期上升23%；涉及款項則由去年同期的3,620萬，上升至今年上半年的合共9,410萬，升幅達160%，受害人年齡由11至76歲。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，網購騙案涉及最多的平台為Facebook及Carousell，分別佔60%及23%。

而牽涉的高危貨品依次為演唱會及主題公園門票，以及酒店或餐飲服務門票；支付工具主要是「轉數快」。而最高金額的一宗騙案，是一名女士被騙去價值600萬元的虛擬資產。

演唱會門票 網購騙案

警方提醒市民購買演唱會門票或餐飲服務套票時要辨別社交平台的真偽。（資料圖片）

彈票黨 找錢黨
假扮買家騙錢騙貨

騙徒除了假扮賣家騙款外，近半年也不時出現「彈票黨」及「找錢黨」。網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察顏凱欣表示，騙徒會假扮買家接觸賣家，訛稱買貨並以虛假入數收據或空頭支票，製造成功入數的假象；或者訛稱「入多咗數」，要求對方退款，受害人信以為真，當發現受騙時，才發現貨品及金錢俱失，受害人多為於網上售賣名牌手袋及名錶的賣家。顏凱欣續指，在新一輪「鐵將」行動中，警方瓦解了其中一個犯罪集團，共涉28宗網購騙案，金額由5,000元至14萬元不等，涉款合共140萬元。她提醒，賣家不要接受支票，若然以過數方式收款，不應只留意「帳面結餘」，而是要留意「可用結餘」，確認帳款成功匯到帳戶中。

警方防騙視伏器
監察可疑收款人

陳純青表示，網罪科設有專責隊伍網上巡邏，識別可疑網店及專頁，亦會主動聯絡潛在買家提供防騙建議。此外，警方亦和社交平台或網購平台交換情報，當發現可疑的專頁便告知社交平台，讓社交平台作審視，採取相應的反詐措施。針對「轉數快」，他表示，警方與銀行界及金融界合作，將於今年年底推出第一階段的可疑指標警示機制，警方的防騙視伏器會連接轉數快，當市民在網上進行和轉數快識別碼相關的轉帳時，若收款方在防騙視伏器被標示為「高危有伏」，市民會收到警示。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎提醒，假冒的社交平台專頁一般沒有公司登記資料或實體店地址，或用虛假的地址。此外，專頁的貼文數量亦較少，所用的圖片美輪美奐，惟多數從其他網站盜取而來；而且會聘用「打手」留言或讚好帖文。

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