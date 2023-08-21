網購騙案涉款激增160% 彈票黨、找錢黨乍現 年底為轉數快推「高危有伏」警示

網上購物普遍，惟稍不留神隨時墮入詐騙陷阱。警方數字顯示，本年上半年涉網購的騙案有4,872宗，涉及款項逾9,400萬元，較去年同期激增160%。而涉及的高危項目包括演唱會或主題公園門票，以及酒店或服務套票，主要收款途徑為「轉數快」。此外，過去半年亦偶現「彈票黨」及「找錢黨」，騙徒訛稱買貨，以空頭支票向賣家入帳，取得對方的貨品後逃之夭夭。警方表示，針對「轉數快」會於年底推出第一階段的可疑指標警示機制，若收款者在防騙視伏器被標示為高危，轉數者將會收到提示；又提醒賣家避免收取支票。

而牽涉的高危貨品依次為演唱會及主題公園門票，以及酒店或餐飲服務門票；支付工具主要是「轉數快」。而最高金額的一宗騙案，是一名女士被騙去價值600萬元的虛擬資產。

根據網絡安全及科技罪案調查科的數字，本年上半年的網購騙案有4,872宗，較去年同期上升23%；涉及款項則由去年同期的3,620萬，上升至今年上半年的合共9,410萬，升幅達160%，受害人年齡由11至76歲。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，網購騙案涉及最多的平台為Facebook及Carousell，分別佔60%及23%。

彈票黨 找錢黨

假扮買家騙錢騙貨

騙徒除了假扮賣家騙款外，近半年也不時出現「彈票黨」及「找錢黨」。網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察顏凱欣表示，騙徒會假扮買家接觸賣家，訛稱買貨並以虛假入數收據或空頭支票，製造成功入數的假象；或者訛稱「入多咗數」，要求對方退款，受害人信以為真，當發現受騙時，才發現貨品及金錢俱失，受害人多為於網上售賣名牌手袋及名錶的賣家。顏凱欣續指，在新一輪「鐵將」行動中，警方瓦解了其中一個犯罪集團，共涉28宗網購騙案，金額由5,000元至14萬元不等，涉款合共140萬元。她提醒，賣家不要接受支票，若然以過數方式收款，不應只留意「帳面結餘」，而是要留意「可用結餘」，確認帳款成功匯到帳戶中。

警方防騙視伏器

監察可疑收款人

陳純青表示，網罪科設有專責隊伍網上巡邏，識別可疑網店及專頁，亦會主動聯絡潛在買家提供防騙建議。此外，警方亦和社交平台或網購平台交換情報，當發現可疑的專頁便告知社交平台，讓社交平台作審視，採取相應的反詐措施。針對「轉數快」，他表示，警方與銀行界及金融界合作，將於今年年底推出第一階段的可疑指標警示機制，警方的防騙視伏器會連接轉數快，當市民在網上進行和轉數快識別碼相關的轉帳時，若收款方在防騙視伏器被標示為「高危有伏」，市民會收到警示。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎提醒，假冒的社交平台專頁一般沒有公司登記資料或實體店地址，或用虛假的地址。此外，專頁的貼文數量亦較少，所用的圖片美輪美奐，惟多數從其他網站盜取而來；而且會聘用「打手」留言或讚好帖文。