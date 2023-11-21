網頁疑扮賣狗肉誘裝毒App 盜用戶口騙財 最少11宗涉款逾136萬元

網店疑公然賣狗肉事件出現戲劇性發展！涉事社交專頁被揭藉出售「香肉」誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式「送達百貨」；虛假應用程式更是「百貨應百客」，由出售乳豬到旅遊、包車服務都一應俱全；只為誘騙顧客輸入個人銀行資料，然後盜取錢財。警方昨交代案情指，暫未見專頁有進行狗肉交易，並相信騙徒同時利用「賣狗肉」製造社會輿論，吸引愛護動物人士下載毒App以追查賣家身份，意圖搶奪手機控制權。警方又指，9月至今已接報11宗有關虛假手機應用程式報案，涉及損失逾136萬元，個別金額介乎9,000至41.5萬元。

日前有騙徒在兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉(正宗)」的社交專頁，刊登廣告聲稱出售「狗肉」。警方經調查後相信，專頁吸引市民上釣後，會在WhatsApp帳號與顧客聯絡，要求顧客下載叫「送達百貨」的「毒App」訂貨，該程式會要求取得顧客的手機操作權限。

顧客在毒App訂購商品時，會被要求選擇銀行並輸入他們的用戶名、密碼和保安編碼(PIN)，以支付小額運費；騙徒其後登入顧客的銀行戶口轉走存款。至於未能安裝程式的蘋果手機系統顧客，會被要求轉帳30元至動物保護組織「流浪狗之家」的捐款戶口，騙徒其後失去聯絡。

毒App不斷改名 難完全清除

警方網絡安全及科技罪案調查科署理警司葉卓譽指出，同類詐騙手法早於今年9月出現，騙徒以各種服務或商品，包括食品、旅遊套票、租車服務、溫泉等作招徠；相信有詐騙集團在境外操作，已與境外執法部門聯絡跟進。網絡安全及科技罪案調查科總督察劉傲松補充，由於應用程式於安裝時，要求顧客給予完全控制權，騙徒能夠在背後取得受害人輸入的所有資料，並能遠程控制受害者的手機。他們會利用這些資料和遠程控制受害者的手機，登錄受害人銀行帳戶，並轉移資金；即使手機黑屏，毒App仍然會運作。劉又指，騙徒會繼續下載其他毒App，難完全清除。而毒App亦會不斷改名，例如曾經叫做「第壹商城」、「88雜貨舖」、「撈寳.com」以及「送達百貨」，亦曾經假冒同名外賣App。

切勿點擊不明來歷連結下載Apps

劉傲松提醒市民，切勿點擊不明來歷連結下載手機程式，亦不應允許程式存取不合理的權限，如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。如有懷疑，在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」評估風險。至於社交專頁是否真有「香肉」出售，深水埗警區動物罪案專隊督察李健欣指出，暫時未見專頁有進行相關肉類交易，將繼續收集情報及調查案件有否涉及殘酷對待動物等罪行。