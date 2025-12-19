緊急寄養服務守護童心 家長︰愛心 耐心 俱不可缺

部分兒童或因家庭環境特殊，無法由親人照顧，寄養家庭伸出援手，猶如雪中送炭。在家庭福利會提供的寄養服務個案中，逾半孩童有特殊學習需要或發展遲緩，照顧這些兒童更需要加倍愛心。馮太5年前參與家福會緊急寄養服務，她坦言，任寄養家長愛心與耐心缺一不可，家人支援亦十分重要。文、圖片︰陳穎琳 馮太自2020年與家福會合作，至今已照顧11名年齡介乎2至10歲的兒童，協助他們度過最艱難的時刻，當中亦包括有特殊學習需要的學童。馮太指，在成為寄養姨姨前曾當過數年社區保母，因喜愛小朋友，在擁有自己物業後，更特意預留一個空置床位，供小朋友使用，亦因此有條件提供緊急寄養服務。馮太表示，照顧寄養兒童與自己的子女無太大分別，但緊急寄養有可能早上收到電話，下午便要將兒童接回家。



飲食如廁要慢慢摸索 須寄養小朋友來自五湖四海，成長家庭環境不同、性格各異，連飲食口味也要慢慢摸索。馮太憶述，曾照顧一名有輕微智力障礙和自閉傾向的幼童，到家初時，只願食白飯、烚蛋和零食。馮太唯有耐心解釋均衡飲食的重要，並將食物切成細細粒讓他試，由「一顆顆、到一口口」，再加肉、加菜，花了3星期才哄得他願意吃一點點肉，最終令他願意食不同食物。 除飲食習慣，部分兒童在陌生環境更有憋便、憋尿情況。馮太指曾照顧一名幼童，來家一周也不願如廁大便，直至忍不住失禁。她會訓練孩子養成每天洗澡前坐廁10分鐘，約2至3日後便培養出如廁的安全感；之後與他們「講道理」為何人要如廁，再「像錄音機般每大反覆提醒他，如(上學時)第一個小息先小便、第二個小息吃零食，進食前要先洗手，接着要吃飯……」漸漸的終讓孩子養成良好習慣和學會所需的自理能力。



馮太坦言，能擔任寄養姨姨有賴家人全力支持，除在職的丈夫外，正讀大學的女兒和中五的兒子亦與寄養的兒童相處得其樂融融。她稱，接第一名寄養兒童回家時兒子僅11歲，當時與寄養兒童的關係有如玩伴；剛成年長女則會在母親忙碌時幫忙看顧；而丈夫也會於下班或假日協助輔導功課。雖然只是短暫相處時光，只要在同一屋簷下便是一家人。 受母親言傳身教，對兒女的成長亦有正面影響。馮太指，曾有一名兒童很黏着女兒，更會模仿女兒言行，有次更趁着女兒去洗手間時，想試試塗抹脂粉，不僅把女兒化妝品打碎，還把四周弄得一團糟，但女兒只以笑聲結束這次可愛事故。 5機構提供緊急寄養服務 寄養服務分為長期或緊急照顧︰一般服務向缺乏照顧兒童提供家庭式住宿照顧服務，直至其入住領養家庭或回到原生家庭。緊急服務是為遇緊急事故兒童，提供即時及短期照顧，以6星期為限期。目前全港共11間社福機構提供寄養服務，當中包括家福會在內5間機構同時提供緊急寄養服務，由社署中央寄養服務課負責統籌和協調；寄養家庭在提供服務前須接受12小時基礎培訓。家福會註冊社工黃靜表示，成為緊急寄養的家長必須喜愛兒童，有照顧兒童的經驗及能力，能包容不同的小朋友需求，社工亦會安排定期家訪。如有興趣加入成為寄養家庭，可致電24979079查詢。