緩刑期再濫收車資 的士司機囚62天停兼停牌 官：損害香港聲譽

一名的士司機曾前因涉濫收車資等被判緩刑，但在僅4個月後又再故技重施。他於去年12月接載內地乘客，濫收逾百元車資及拒發收據，承認的士濫收車費等3項傳票控罪，再因緩刑期間犯案，今(20日)於東區裁判法院被判囚62日，暫停的士牌照12個月，以及罰款1200元。暫委裁判官許祈峰斥被告在緩刑期間犯案，是目無法紀、明知故犯。
被告鄺嘉豪（44歲）承認3項傳票控罪，包括沒有展示的士司機證在的士證件架上；拒絕發出車費收據；及濫收車費。案情指，事發在2024年12月6日，被告接載乘客由尖沙咀前往中環天星碼頭，收費應為93.5元，調整費用後及加上隧道費後，費用應為152.5元。然而，當乘客支付300元後，被告只找回32元，即多收了115.5元的車資，比實際應收提升了逾75%。在乘客要求收據後，被告以「壞機」為由拒絕，且案沒有展示的士司機證，乘客遂報警處理。
極大經濟負擔致犯案
辯方求情指，被告真誠反省，非常後悔，日後亦不會再從事的士司機的工作，犯案亦是因為家庭狀況令被告有極大的經濟負擔，生活捉襟見肘，望法庭判刑時可參考上次的量刑起點。
裁判官：明知故犯 浪費法庭機會
最終鄺被判囚62日，暫停的士牌照12個月，以及罰款1,200元，另須執行早前緩刑的刑期，即共判囚62天。暫委裁判官許祈峰判刑時指出，法庭要向大眾，尤其是的士司機傳送訊息，有關行為須承擔嚴重後果，故會判處具阻嚇性的刑罰。
他又指，被告現年44歲，已轉職餐飲散工，平時有做義工，今次是因為貪心及經濟原因犯案，惟此非減刑因素，且被告不是第一次被判緩刑，明顯是目無法紀、明知故犯，浪費法庭給予的機會，不接納辯方早前求情所指，「被告不清楚緩刑令的意思」；的士是市民大眾及旅客常用的交通工具，政府亦致力於提升其服務質素，惟被告的行為損害旅客利用及香港作為國際旅遊城市的聲譽。