緩刑期再濫收車資 的士司機囚62天兼停牌 官：損害香港聲譽

一名的士司機曾前因涉濫收車資等被判緩刑，但在僅4個月後又再故技重施。他於去年12月接載內地乘客，濫收逾百元車資及拒發收據，承認的士濫收車費等3項傳票控罪，再因緩刑期間犯案，今(20日)於東區裁判法院被判囚62日，暫停的士牌照12個月，以及罰款1200元。暫委裁判官許祈峰斥被告在緩刑期間犯案，是目無法紀、明知故犯。

被告鄺嘉豪（44歲）承認3項傳票控罪，包括沒有展示的士司機證在的士證件架上；拒絕發出車費收據；及濫收車費。案情指，事發在2024年12月6日，被告接載乘客由尖沙咀前往中環天星碼頭，收費應為93.5元，調整費用後及加上隧道費後，費用應為152.5元。然而，當乘客支付300元後，被告只找回32元，即多收了115.5元的車資，比實際應收提升了逾75%。在乘客要求收據後，被告以「壞機」為由拒絕，且案沒有展示的士司機證，乘客遂報警處理。