緩慢回落 增6646確診 7連跌

本港昨增6,646宗新冠肺炎確診，數字連續第七日下跌，第五波疫情累計114.4萬宗個案。食物及衛生局副局長徐德義指，疫情現雖處於緩慢回落階段，但市民不能因而放鬆和掉以輕心，只要出現一宗超級傳播個案也會引起反彈。衛生防護中心傳染病處主任張竹君強調，數字仍處高位，形容市民對單日確診由數萬宗跌至數千宗「好似有啲麻木」。

醫管局至今已向逾2.16萬名病人處方新冠口服藥，另有鑑於社會福利署轄下的暫託中心，周二(3月29日)起已直接接收安老院舍輕症確診院友，中心醫療站醫生亦已開始向適合的病人處方口服藥。醫管局總行政經理何婉霞稱，暫託中心不會有口服藥儲備，醫療站醫生要把處方傳真到公立醫院配藥，再派員到醫院取藥，「基本上午巡房後，下午便已經有(藥)。」她透露，暫託中心至今有少於10名長者獲處方口服藥。

當局公布多119名患者離世，第五波疫情累計7,612宗死亡個案，呈報個案病死率約0.66%。徐德義引用衛生署數據，指已接種新冠疫苗的針數愈多，對減低死亡的成效就愈高，再次呼籲市民打針。此外，政府昨首次在「圍封強檢」解封後，為已登記長者和行動不便居民上門打針，在大圍新翠邨新傑樓共有6人獲上門接種首劑科興疫苗。