緬甸地震｜東瀛遊兩旅團泰國行程無受影響　旅議會稱未有旅行團在緬甸

緬甸中部城市的曼德勒在今日（28日）當地時間下午1時20分發生黎克特制7.7級的強烈地震，中國地震台網指地震為7.9級，震源深度30公里。​​​在12分鐘後，當地再發生一次6.4級的地震。鄰國泰國首都曼谷都感受到震動，有一座30層高建築中的大樓倒塌，至少1死50人受傷，曼谷進入緊急狀態。

本港旅行社東瀛遊執行董事禤國全表示，有兩個旅行團身處泰國，一個明天會回港，一個今日到泰國，其中一個團表示感到輕微震動，另一個身處芭堤雅的旅行團就表示感受不到地震。他說旅遊團的行程無受影響，亦看到市面正常。至於是否需要調整行程，以及有無團友表示擔憂，禤國全說行程並無需要特別調整，看不到團友有擔憂，旅行團會按原訂計劃繼續行程。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，現時沒有旅行團在泰國，但下星期和復活節有旅行團出發往曼谷及芭堤雅，將密切留意情況，如果旅遊設施損毀，景點不宜前往，當保安局發出紅色旅遊警示或旅遊業監管局發出行政命令，旅行社會取消行程及退回費用。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，暫時未收到有旅行團在緬甸，又引述入境處指暫時未有求助個案。至於泰國旅行團數目，楊淑芬說仍在蒐集中，暫時未有收到任何被困或求助個案。

國泰飛曼谷航班折返香港

國泰航空一架飛往曼谷的CX751航班於今午2時30分出發，飛到海南島上空時折返香港。