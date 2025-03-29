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2025-03-29 12:15:00

緬甸地震｜港府派救援隊到災區搜救　入境處至少接獲48宗查詢

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當局出動犬隻及挖掘機器在樓宇倒塌現場搜尋生命跡象。（路透社）

當局出動救援犬及挖掘機器，在樓宇倒塌現場搜尋生命跡象。（路透社）

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緬甸中部昨日發生7級以上強烈地震，本港保安局向泰國及緬甸發出黃色外遊警示，入境處至少接獲48宗有關查詢。特區政府今日派遣一隊救援隊前往緬甸地震災區協助搜救。

行政長官李家超代表特區政府向遇難者表示沉痛哀悼。他宣布特區政府今日將派遣一隊救援隊前往緬甸地震災區協助搜救，救援隊會盡全力協助當地拯救生命。他提及緬甸災區現時情況仍未穩定，呼籲救援隊必須做好充分準備，亦要注重自身安全。特區政府將支援救援隊一切所需，支持他們安全順利完成工作。

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旅遊業議會估計現時約有6個旅行團在泰國，涉及旅客少於100人。縱橫遊常務董事袁振寧指事態似乎很嚴重，即使政府未有任何警示或者旅監局未有任何指令，縱橫遊仍有機會率先取消下月的所有泰國旅行團，會向客人退款。

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明知緊急狀態仍前往當地不受保

香港前往泰國曼谷的航班今早大致恢復正常，中午前有約10班航班。有港人決定繼續前往曼谷，覺得當地仍然安全，但未必會到市中心。國際專業保險諮詢會會長羅少雄表示，如果旅客在泰國宣布緊急狀態前已身處當地，屬於不可預測情況，已購買的旅遊保險很大機會涵蓋損失，例如因緊急狀況而取消的已付款活動。不過，如果旅客明知曼谷進入緊急狀態仍繼續前往當地，則不會受保險保障。

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