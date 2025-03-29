緬甸地震｜港府派51人救援隊到災區搜救　至少接獲54名港人查詢

行政長官李家超代表特區政府向遇難者表示沉痛哀悼，決定派出特區救援隊到當地。李家超等今日在機場送行，將區旗授予救援隊代表。救援隊共有51名成員，隊長是副消防總長趙汝珏，其他隊員分別來自保安局、消防處、入境處和醫管局。救援隊帶備大約9噸物資，包括生命探測器、搜索工具、衛星電話、無人機等。

特區政府會給予一切支援

李家超感謝救援隊成員迅速響應，在短時間做好全面準備，今日出發前往緬甸。李家超提醒救援隊成員注意自身安全，預備好逃生路線，強調對他們的專業能力充滿信心。特區政府會給予一切的支援，令他們順利安全完成任務。

保安局局長鄧炳強指救援隊會先飛往仰光，再轉車到事發地方附近，車程大約10小時。之後與當地指揮官和國家救援隊會協調分工，他指與上次參與土耳其拯救行動不同，上次天氣寒冷，但緬甸炎熱，需要特別關注醫療需求，形容是最大的挑戰，因此有適當調整藥物及裝備。鄧炳強表示至今接獲54名香港居民查詢，並非正式求助，有需要時可安排第二梯隊增援。