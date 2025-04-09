緬甸地震｜特區救援隊晚上回港 李家超：無私付出香港驕傲

行政長官李家超、政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強和保安局副局長卓孝業等出席迎接儀式。李家超逐一與隊員握手，並作簡短交流和致以慰問。有救援隊員的家屬一早在機場等候，並帶同心意卡和消防員造型的毛公仔，迎接隊員回家。

李家超致辭時表示，很高興迎接特區救援隊回港，代表政府及香港市民感謝救援隊全體隊員，讚揚救援隊的勇氣和無私，充分展現他們無懼挑戰、救急扶危的專業精神，形容是香港、政府和市民的驕傲。

李家超指救援隊前後花了11天，合共出動61次，到訪57個地點，與國家救援隊成功救出一名被困125小時的災民，十分激動。他續指，救援隊面對重重困難，包括達攝氏40度的炎熱天氣、當地惡劣的情況等，令救援工作的困難大大增加。而救援隊以堅定的意志，克服重重困難，展現人命關天、生命至上的大愛精神，對救援的表現深感驕傲，並向他們致敬。