緬甸地震｜特區與國家救援隊首聯合行動 中方人員救出8名倖存者(更新)

【15:45更新】緬甸發生大地震，特區救援隊自昨日抵達緬甸曼德勒後，立即展開搜救。特區救援隊今早與國家救援隊在一受災區域進行首次聯合行動，善用例如無人機、石屎爆破、位移探測儀等高科技儀器，更精準鎖定搜救區域，見證國家的搜救力量，以及展現兩地救援隊的默契和協同優勢。
另新華社報道，截至當地時間今日早上8時，中國救援隊伍於曼德勒市共搜救出8名倖存者。其中，中國救援隊搜救出4人，中國雲南救援醫療隊搜救出1人者，社會應急力量搜救出7名幸存者（含配合國家隊搜救出4人）。
特區救援隊自昨日抵達緬甸曼德勒後，與其他隊伍協調後，前往多個區域進行現場評估和快速搜索，並在Chan Aye thar san及Mahar Aung Myay 兩個災區進行救援。救援隊再於昨晚派出11人小隊，在曼德勒皇宮附近的一棟建築物使用技術搜索工具和爆破工具協助搜救。搜救行動通宵進行，早上仍然持續。
消防處今早發佈最新片段，救援隊成員、署理助理消防區長吳偉諾表示自己是救援隊的後勤支援成員，負責管理資訊及記錄災區狀況。片段中，隊員在嚴重倒塌的建築物瓦礫中使用石屎爆破工具和鐵枝切割器開闢通道。救援隊又設置「黃蜂」探測儀，如偵測瓦礫堆有移動，若有警號會通知隊員離開。
吳偉諾表示雖然已經入黑，但救援隊將不分晝夜搜救，不會放棄任何一個找到生還者的機會。