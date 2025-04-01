緬甸地震｜特區與國家救援隊首聯合行動 中方人員救出8名倖存者(更新)

緬甸地震｜特區救援隊與國家救援隊在一受災區域進行首次聯合行動。(保安局FB)

【15:45更新】緬甸發生大地震，特區救援隊自昨日抵達緬甸曼德勒後，立即展開搜救。特區救援隊今早與國家救援隊在一受災區域進行首次聯合行動，善用例如無人機、石屎爆破、位移探測儀等高科技儀器，更精準鎖定搜救區域，見證國家的搜救力量，以及展現兩地救援隊的默契和協同優勢。

另新華社報道，截至當地時間今日早上8時，中國救援隊伍於曼德勒市共搜救出8名倖存者。其中，中國救援隊搜救出4人，中國雲南救援醫療隊搜救出1人者，社會應急力量搜救出7名幸存者（含配合國家隊搜救出4人）。