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2025-01-16 16:58:50

緬甸詐騙園區｜一名被禁錮港男今早返港 余德寶︰家屬周二支付贖金(更新)

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緬甸詐騙園區｜其中一位被禁錮港人搭乘航班返港，由保安局、警隊及入境處的人員在機場接回。(保安局fb)

緬甸詐騙園區｜其中一位被禁錮港人搭乘航班返港，由保安局、警隊及入境處的人員在機場接回。(保安局fb)

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特區政府專責小組早前赴泰國跟進東南亞被禁錮非法工作個案，確認有12名港人身處緬甸和柬埔寨，其中11人身處緬甸、另一人身處柬埔寨。保安局局長鄧炳強下午於社交平台表示，今早和團隊與泰國駐香港總領事代表團會面，感謝對方就有港人在東南亞被禁錮非法工作提供的協助，雙方繼續商討營救港人的行動方案，及後確認其中一位被禁錮港人今早搭乘航班返港，並剛由保安局、警隊及入境處同事在機場接回，安全回港。慶幸同事的努力迎來這個好消息，他指和團隊會繼續跟進，希望每位港人都可安全回家。

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余德寶連同被禁錮港人家屬同保安局會面

另外，前油尖旺區議會副主席余德寶確認，一名向他們求助的被誘拐至緬甸園區的港人，經歷近4個月後獲釋，今日已經平安回港。政府中午突然相約他及家屬赴政府總部與保安局副局長卓孝業等官員會面，共有3名家屬出席會議，解答對案件調查進展的疑問。

家屬有支付贖金 金額不便透露

余德寶表示，自去年9月至今收到9宗求助個案，其中一名受禁錮港男已返港，及後接受調查及前往驗傷，暫未見他有否受傷，據了解家屬周二支付贖金，園區遵守承諾允他離開，惟金額及其他具體詳情暫未能透露，被問到今次營救政府有否幫手，余指「評估唔到」，但相信在聯絡上有一定角色，至今仍有10人身處緬甸、另一人身處柬埔寨。他指這消息對其他受禁錮人士家屬是極大鼓舞，不是所有努力都石沉大海。

有家屬表示，感謝政府迅速回應及履行承諾約見家屬，希望當局能儘快帶回被禁錮的家人，在農曆新年一家團聚。對於保安局有否提出營救時間表，家屬稱對方給予信心，終極目標是救出所有港人。

保安局專責小組到泰國跟進有港人懷疑被誘騙到東南亞國家，晚上結束行程返港。保安局副局長卓孝業表示，12名港人正在當地被禁錮，其中11人身處緬甸、另一人身處柬埔寨 警察和入境處員工在機場，向出發往柬埔寨、泰國等東南亞國家旅客派防騙傳單。(鍾式明攝) 警察和入境處員工在機場，向出發往柬埔寨、泰國等東南亞國家旅客派防騙傳單。(鍾式明攝) 警察和入境處員工在機場，向出發往柬埔寨、泰國等東南亞國家旅客派防騙傳單。(鍾式明攝) 警察和入境處員工在機場，向出發往柬埔寨、泰國等東南亞國家旅客派防騙傳單。(鍾式明攝) 警察和入境處員工在機場，向出發往柬埔寨、泰國等東南亞國家旅客派防騙傳單。(鍾式明攝) 警察和入境處員工在機場，向出發往柬埔寨、泰國等東南亞國家旅客派防騙傳單。(鍾式明攝)

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