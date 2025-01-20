緬甸詐騙園區｜余德寶：昨晚再多一名港人獲救 現身處泰國(更新)

有家屬表示，其家人約在半年前報稱到日本做代購，但最終目的地變為泰國，再被轉送緬甸。他說在約3至4星期前，曾經與被禁錮的家人聯絡，通話時間約數分鐘，當時家人透露身處的園區有機會轉移，之後再無聯絡。他擔心家人的情況愈來愈危急，希望尋求緬甸政府協助營救。他又說目前並無收到家人受虐相片及任何要求交贖金的要求，而特區政府的跟進未有新進展。被問及在必要情況下會否支付贖金，他表示「都唔排除有呢個可能」。

協助家屬的前區議員余德寶表示，早前有求助個案回港，現時手頭上仍有7名港人被禁錮於緬甸園區，最長的時間已經約6個月，他指不少家屬均與家人失聯，家屬很擔心他們因未能夠達到詐騙目標被虐打電擊懲罰，又指近日園區於近日事件發酵曝光後更嚴密監控，家屬擔他們轉移園區會增加營救困難，因為他們早前提交給政府及泰國領事館的資料，需要全部重新更新。