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2025-01-20 16:43:55

緬甸詐騙園區｜余德寶：昨晚再多一名港人獲救 現身處泰國(更新)

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懷疑被騙至緬甸的港人家屬由前油尖旺區議員余德寶陪同下，到駐港緬甸領事館遞交請願信。(余德寶FB)

懷疑被騙至緬甸的港人家屬由前油尖旺區議員余德寶陪同下，到駐港緬甸領事館遞交請願信。(余德寶FB)

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近日東南亞地區詐騙營死灰復燃，有受害港人在家屬支付贖金後獲釋，並於上周四（16日）成功回港。協助家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶今日(20日)下午表示，再多一位他們協助的非法禁錮港人個案昨晚已獲救，現正身處泰國。

家屬到緬甸領館遞信促協助 憂轉園區增救人難度

余德寶今日早上與被禁錮的港人家屬到緬甸駐香港總領事館遞交請願信，促請緬甸政府協助營救，令家人能夠盡快平安回港，緬甸駐港領事館未有派人和家屬會面及接信，僅可將受害人資料的信件放在大樓門外採訪區，待緬方稍後派員收信。

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有家屬表示，其家人約在半年前報稱到日本做代購，但最終目的地變為泰國，再被轉送緬甸。他說在約3至4星期前，曾經與被禁錮的家人聯絡，通話時間約數分鐘，當時家人透露身處的園區有機會轉移，之後再無聯絡。他擔心家人的情況愈來愈危急，希望尋求緬甸政府協助營救。他又說目前並無收到家人受虐相片及任何要求交贖金的要求，而特區政府的跟進未有新進展。被問及在必要情況下會否支付贖金，他表示「都唔排除有呢個可能」。

協助家屬的前區議員余德寶表示，早前有求助個案回港，現時手頭上仍有7名港人被禁錮於緬甸園區，最長的時間已經約6個月，他指不少家屬均與家人失聯，家屬很擔心他們因未能夠達到詐騙目標被虐打電擊懲罰，又指近日園區於近日事件發酵曝光後更嚴密監控，家屬擔他們轉移園區會增加營救困難，因為他們早前提交給政府及泰國領事館的資料，需要全部重新更新。

近日有被禁錮港人成功從緬甸回港。(政府新聞處) 近日有被禁錮港人成功從緬甸回港。(政府新聞處) 緬甸詐騙園區 被禁錮在緬甸園區港人的家屬與前油尖旺區議會副主席余德寶，在政府總部與官員會面。(林俊源攝) 被禁錮在緬甸園區港人的家屬與前油尖旺區議會副主席余德寶，在政府總部與官員會面。(林俊源攝) 被禁錮在緬甸園區港人的家屬與前油尖旺區議會副主席余德寶，在政府總部與官員會面。(林俊源攝) 被禁錮在緬甸園區港人的家屬與前油尖旺區議會副主席余德寶，在政府總部與官員會面。(林俊源攝) 被禁錮在緬甸園區港人的家屬與前油尖旺區議會副主席余德寶，在政府總部與官員會面。(林俊源攝) 被禁錮在緬甸園區港人的家屬與前油尖旺區議會副主席余德寶，在政府總部與官員會面。(林俊源攝) 被禁錮在緬甸園區港人的家屬與前油尖旺區議會副主席余德寶，在政府總部與官員會面。(林俊源攝) 被禁錮在緬甸園區港人的家屬與前油尖旺區議會副主席余德寶，在政府總部與官員會面。(林俊源攝) 被禁錮在緬甸園區港人的家屬與前油尖旺區議會副主席余德寶，在政府總部與官員會面。(林俊源攝) 有市民墮騙案被誘至緬甸詐騙營。（鍾式明 攝）

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