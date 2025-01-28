緬甸詐騙園區｜余德寶：親友託我感謝港府助人 自己將漸減協調角色

多名港人被誘騙到東南亞國家被禁錮，事件引起廣泛關注。一名早前於緬甸詐騙園區獲救的29歲男子，昨晚趕及於保安局專責小組協助下從泰國回港與家人團聚，一直跟進事件的油尖旺區議會前副主席余德寶今日（28 日）表示，過去的工作主要是協調，促進家屬和政府之間的溝通，如今政府主動協助及持續關注議題，公眾亦有廣泛討論和提高警覺，「相信我的角色日後可以逐漸減少」。

余德寶表示，再多一名男子在農曆新年前回港，昨晚已回到家中休息，身體狀況和精神狀況還好，親友相隔四個月相見，是難以用筆墨形容的喜悅。他受託代為感謝特區政府和泰國政府的協助，感恩政府專責小組近日與泰國當地政府協商，促使這名受害人終能早日回港。

手上餘下6宗求助個案

余德寶續指，手上餘下6宗求助個案，家屬仍心存盼望，相信及期望港府會盡力營救，「救得一個得一個」。他表示如今見到政府更加主動協助及持續關注這議題，公眾亦有廣泛討論和提高警覺，相信自己在事件上的角色可以逐漸減少。