緬甸詐騙園區｜保安局卓孝業率團赴泰國跟進港人個案　有家屬稱政府「起碼佢肯做」

內地演員王星被拐騙至泰緬邊境一事，再次引起社會關注緬甸詐騙園區。保安局指，自去年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃跡象，去年第二季至今接獲28宗相關求助。鑑於近期事態發展，保安局官員今日將率領來自警務處和入境處的專責小組成員，到泰國進一步跟進有關求助個案。
余德寶稱家屬盼農曆年與家人團聚
被禁錮求助港人的家屬Kelvin稱，政府現時才行動不會太遲，「起碼佢肯做」，但認為可以更加積極，對於救人成數僅稱「保持正面啦」。協助被禁錮人士家屬的油尖旺區議員前主席余德寶稱，迄今收到7個求助個案，當中有個案在半年前發生，認為保安局處理得「有啲遲」，坦言當局赴泰行動「有點遲，但是遲到好過唔到」，又說一眾家屬期望保安局能於農曆新年前把受困家人帶回香港，共渡佳節。
與泰國司法部代表會面
據報，即將前往泰國的專責小組由保安局副局長卓孝業帶領，成員包括保安局署理首席助理秘書長許曦文、借調自警務處的保安局助理秘書長袁栢基、警方有組織罪案及三合會調查科警司張霆鋒及總督察殷晃偉，以及入境處總入境事務主任蔡宇飛等。小組會與中國駐泰國大使館，以及由泰國總理主持打擊販賣人口活動委員會的泰國司法部代表等會面。
12求助人報稱人身自由受限制
保安局代表團在泰國期間，專責小組成員將會與中國駐泰國大使館、由泰國總理主持的打擊販賣人口活動委員會的泰國司法部代表，以及泰國有關當局人員會面，反映有關求助個案情況，交流情報，並請有關當局盡力協助營救相關求助人士。
當局表示，一直高度重視有港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案，並已於2022年8月成立專責小組，協調相關執法部門的跟進工作。執法部門自去年第二季至今，共接獲28宗相關聲稱被禁錮而無法離開求助個案，當中16人已回港，餘下的12宗就報稱人身自由受限制，但仍安全和能與其家人或小組聯絡。