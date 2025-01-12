緬甸詐騙園區｜保安局卓孝業率團赴泰國跟進港人個案　有家屬稱政府「起碼佢肯做」

內地演員王星被拐騙至泰緬邊境一事，再次引起社會關注緬甸詐騙園區。保安局指，自去年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃跡象，去年第二季至今接獲28宗相關求助。鑑於近期事態發展，保安局官員今日將率領來自警務處和入境處的專責小組成員，到泰國進一步跟進有關求助個案。

余德寶稱家屬盼農曆年與家人團聚

被禁錮求助港人的家屬Kelvin稱，政府現時才行動不會太遲，「起碼佢肯做」，但認為可以更加積極，對於救人成數僅稱「保持正面啦」。協助被禁錮人士家屬的油尖旺區議員前主席余德寶稱，迄今收到7個求助個案，當中有個案在半年前發生，認為保安局處理得「有啲遲」，坦言當局赴泰行動「有點遲，但是遲到好過唔到」，又說一眾家屬期望保安局能於農曆新年前把受困家人帶回香港，共渡佳節。