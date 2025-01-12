緬甸詐騙園區｜保安局專責小組起行赴泰 卓孝業：目標是令所有遭誘拐港人回港

因應近日內地及港人被「賣豬仔」到東南亞國家的個案，保安局今日(12日)率領警方及入境處專責小組前往泰國，跟進港人在泰國被禁錮從事非法工作個案。帶隊的保安局副局長卓孝業出發前在機場見記者指，小組在行程中會見與中國駐泰國大使館，以及由泰國總理主持打擊販賣人口活動委員會的泰國司法部代表；並預計在星期二(14日)與當地警方會面，行程終極目標是「所有被拐港人可以平安回港」。

卓孝業提到，當局在2022年至2023年，曾接獲46宗港人求助，43人已返港，另有3人被成功救出後無需再跟進。他們大部分都被「高薪或無經驗要求工作」誘騙到東南亞，然後被帶去緬甸或柬埔寨的園區內從事非法活動。