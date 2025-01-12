緬甸詐騙園區｜保安局專責小組起行赴泰 卓孝業：目標是令所有遭誘拐港人回港

因應近日內地及港人被「賣豬仔」到東南亞國家的個案，保安局今日(12日)率領警方及入境處專責小組前往泰國，跟進港人在泰國被禁錮從事非法工作個案。帶隊的保安局副局長卓孝業出發前在機場見記者指，小組在行程中會見與中國駐泰國大使館，以及由泰國總理主持打擊販賣人口活動委員會的泰國司法部代表；並預計在星期二(14日)與當地警方會面，行程終極目標是「所有被拐港人可以平安回港」。
卓孝業提到，當局在2022年至2023年，曾接獲46宗港人求助，43人已返港，另有3人被成功救出後無需再跟進。他們大部分都被「高薪或無經驗要求工作」誘騙到東南亞，然後被帶去緬甸或柬埔寨的園區內從事非法活動。
他又提醒，賣豬仔的方式已「變種」，騙徒會向受害人聲稱，幫忙帶貨到台灣或日本等，但最終要求改去東南亞。他呼籲市民不要前往泰國、老撾及緬甸邊界旅遊，同時必需提高警覺，騙徒會於社交平台或即時通訊程式中，以不需學歷及專長、易賺錢等說法做招徠，並要求盡快起行，亦會提供電子機票。
犯罪集團在流竄
直至2024年中又接獲新一批報案，這批報案人被誘騙去台灣、日本帶貨，但最後卻被帶去東南亞。當局亦發現2022至23年的受害人大部分是在緬甸北邊鄰近寮國邊界，而新一批受害人身處緬甸與泰國接壤邊境，相信犯罪集團是在流竄，呼籲市民旅遊不要接近這些邊境地方。
他強調，有關騙案不只是誘騙，而是「誘拐」港人到當地從事非法工作，認同泰國當局定性為「販賣人口」。特區政府已對緬甸及泰國發出黃色旅遊警示，亦在外遊警示下就海外求職詐騙等事件提供資料，呼籲市民提高警覺，不要相信來歷不明信息。