緬甸詐騙園區｜兩港女酒吧認識32歲美容師獲請去免費旅行 抵泰遭禁錮學詐騙

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。保安局副局長卓孝業周日（12日）帶隊急往誘拐中途站泰國，與當地政府及執法部門商討救人。卓孝業昨晚（14日）回港，指目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、1人在柬埔寨。警方今午（15日）4時召開記者會交代案情。 酒吧相識後獲免費請去泰國旅遊 新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，兩名分別23歲和21歲的女事主，去年12月在香港的酒吧認識一名32歲女子，因對方表現豪爽、常請兩名事主吃喝玩樂，遂與對方建立友誼。對方於12月27日提出可即日免費請兩事主到泰國旅遊，並已安排機票及酒店，兩人運送泰銖現金後可獲豐厚報酬。

抵泰即被帶上詐騙集團車輛 惟兩事主抵達泰國即被安排登上詐騙集團的車輛，更被沒收護照及手機，乘車船約10多小時後，被送到緬甸詐騙園區。二人家屬分別在12月30日和今年1月1日報警，指與女兒失去聯絡。 要求家屬交出2.8萬美元贖金 警方接報經初步調查後，發現兩名女事主，在12月27日一同經香港國際機場離港，抵達泰國後失聯，情報顯示涉及販運人口。案件交由新界南總區重案組調查。其間兩女事主的家屬接獲訊息及電話，稱事主被禁錮在緬甸園區，要求家屬交出2.8萬美元贖金贖回兩人。新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤表示，兩名事主的家屬曾繳交贖金，但他沒有透露實際金額。

園區內學習如何詐騙 警方與泰國及緬甸當區跟進，兩名事主於1月11日回港。根據兩名女事主回港後向警方提供的資料，她們在緬甸期間，被告知已被販運到園區，要從事詐騙工作，並被要求學習如何詐騙，當中有劇本設定人設及如何詐騙等。兩名事主又形容園區四周被鐵絲網包圍，並有身穿迷彩軍服、手持長槍的人駐守。兩女又指前往緬甸期間要乘車及搭船，所以並不掌握園區的實際位置。 32歲女美容師被捕 警方根據兩名事主提供的線索調查後，鎖定涉誘騙兩名事主的女子的身分，並以涉嫌「串謀詐騙」將一名32歲本地女子拘捕，檢獲案發時她的衣著等證物。她報稱任職美容師，現正被扣留調查，將被落案起訴「串謀詐騙」罪，警方並會就案件申請加刑。