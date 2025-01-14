緬甸詐騙園區｜卓孝業晤泰國警方並交換情報 加強合作打擊電騙

保安局副局長卓孝業日前率領專責小組前往泰國，跟進懷疑有港人被困詐騙園區的案件。專責小組人員今日(14日)與泰國國家警察轄下相關單位會面，進一步跟進有港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作。卓孝業早上與泰國國家警察總署督察長塔猜會面，就港人求助個案交換情報，獲對方積極回應，表示將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，並盡力協助求助港人盡快安全回港。



專責小組一行人隨後與泰國國家警察副總長(防止及打擊罪案)Prachuab Wongsuk會晤，反映有關求助個案情況，雙方就進一步加強合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入分享經驗和交換意見。