緬甸詐騙園區｜卓孝業：泰國高層重視事件 目前11人被禁錮緬甸

保安局專責小組到泰國跟進有港人懷疑被誘騙到東南亞國家，晚上結束行程返港。保安局副局長卓孝業表示，12名港人正在當地被禁錮，其中11人身處緬甸、另一人身處柬埔寨

保安局專責小組到泰國跟進有港人懷疑被誘騙到東南亞國家，昨晚結束行程返港。保安局副局長卓孝業表示，12名港人正在當地被禁錮，其中11人身處緬甸、另一人身處柬埔寨，全部誤信招聘、代購或帶貨活動，自行與相關集團聯繫，再在泰國機場被接走。

未能交代確實救出的時間

他說，12名港人正身處較混亂和有武裝勢力的地區，並非安全地方，特區政府會盡力嘗試與緬甸和柬埔寨當局會面，但其中緬甸政府能力不太高，面對當地少數民族武裝力量盤據，情況較複雜。 卓孝業說，此行與泰國相當高層領導會面，反映當地政府高度重視，對方向特區政府提出資料、掌握的現況和情報，但行動涉及拯救港人方案，不方便透露，亦未能交代確實救出的時間，但希望公眾相信政府真誠和盡力開展工作，希望受困港人農曆新年前回港一家團聚，如果家屬認為有需要與政府官員會面，當局也會作出安排。