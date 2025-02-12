緬甸詐騙園區｜卓孝業：9港人仍被禁錮東南亞 「相關人士」理解不宜披露太多營救細節

署理保安局局長卓孝業表示，自2023年至今年1月，執法部門共接獲28宗有關香港居民聲稱被禁錮在東南亞國家但無法離開的求助個案，其中19人已返港，至於其餘9人，有8人在緬甸，1人在柬埔寨。專責小組將繼續跟進。在本港方面，期間警方共拘捕11人，涉及誘騙受害人到東南亞國家並從事非法工作。
與泰國協作尋被困港人位置作營救
卓孝業在立法會大會回應議員提問時說，鑑於近期案件，政府將繼續加強宣傳，另外考慮到部分案件中的疑犯在酒吧與受害人接觸，警方已派員到多個酒吧區派發宣傳單張。
郭偉強批有「中介人」打亂警方部署
新民黨的容海恩關注，當局在營救港人方面有何困難。工聯會的郭偉强指，坊間有所謂中介人將警方的低調部署轉為高調，某程度上發放只要交贖金就能交人的訊息，關注局方如何回應有關訊息。 卓孝業說，緬甸狀況尤其邊陲地帶較為複雜，緬甸政府能控制的範圍較小，當局正與泰國協作和聯繫，嘗試找出被困港人的正確位置並進行營救。
他又表示，目前專責小組一直有與相關家屬直接聯繫，並告知對方不要相信任何自稱中介人，而對於協助港人家屬的人士，當局的理解都是提供心理援助及協助奔走，發放的訊息主要來自家屬，當局有與相關人士溝通，對方亦理解現時不宜將營救行動細節披露太多，以免影響及後工作。
原文刊登於 香港電台