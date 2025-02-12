緬甸詐騙園區｜卓孝業：9港人仍被禁錮東南亞 「相關人士」理解不宜披露太多營救細節

署理保安局局長卓孝業表示，自2023年至今年1月，執法部門共接獲28宗有關香港居民聲稱被禁錮在東南亞國家但無法離開的求助個案，其中19人已返港，至於其餘9人，有8人在緬甸，1人在柬埔寨。專責小組將繼續跟進。在本港方面，期間警方共拘捕11人，涉及誘騙受害人到東南亞國家並從事非法工作。

與泰國協作尋被困港人位置作營救

卓孝業在立法會大會回應議員提問時說，鑑於近期案件，政府將繼續加強宣傳，另外考慮到部分案件中的疑犯在酒吧與受害人接觸，警方已派員到多個酒吧區派發宣傳單張。