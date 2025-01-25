緬甸詐騙園區｜多1名港人獲救並安全抵達泰國　下周一與專責小組返港

保安局局長鄧炳強形容泰方人性化處理事件，對於再有1名港人獲救，並能於農曆新年前返港與家人團聚感到非常欣慰。在該港人被送抵曼谷後，​保安局專責小組成員昨晚與當事人在拘留中心見面，鄧炳強今早在電台節目引述專責組形容，與事主會面時差不多相擁而哭，感受到同事的感動。事主感謝小組成員親身前往泰國跟進他的個案，亦十分欣喜下周一能回港。他的精神和身體狀況良好，專責小組成員隨即安排其回港事宜，並會於返港後繼續跟進調查其個案。

現時仍有10個港人在緬甸詐騙園區被禁錮，鄧炳強指跟他們均取得聯絡，全部情況安全，均表示想盡快回來。被問及有否與緬甸當局商討，鄧炳強表示有與多方聯繫，大家都希望將受害港人帶回來，但承認有些國家邊境存在武裝衝突，是調查和營救的挑戰。他又再不點名提及協助家屬的前區議員余德寶，指感謝他對家人的心理幫助，相信他是出於好心，但提醒任何人在不清楚行動細節下，向公眾透露詳情，「講到好似自己帶隊去救」，對未被救出的人帶來一定風險。