緬甸詐騙園區｜家屬到緬甸領館遞信促協助 憂轉園區增救人難度

近日東南亞地區詐騙營死灰復燃，有受害港人在家屬支付贖金後獲釋，並於上周四（16日）成功回港。有被禁錮的港人家屬今日(20日)早上到緬甸駐香港總領事館遞交請願信，促請緬甸政府協助營救，令家人能夠盡快平安回港，緬甸駐港領事館未有派人和家屬會面及接信，僅可將受害人資料的信件放在大樓門外採訪區，待緬方稍後派員收信。

有家屬表示，其家人約在半年前報稱到日本做代購，但最終目的地變為泰國，再被轉送緬甸。他說在約3至4星期前，曾經與被禁錮的家人聯絡，通話時間約數分鐘，當時家人透露身處的園區有機會轉移，之後再無聯絡。他擔心家人的情況愈來愈危急，希望尋求緬甸政府協助營救。他又說目前並無收到家人受虐相片及任何要求交贖金的要求，而特區政府的跟進未有新進展。被問及在必要情況下會否支付贖金，他表示「都唔排除有呢個可能」。