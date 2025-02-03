緬甸詐騙園區｜家屬赴泰國駐港總領館遞請願信 副領事稱全力營救

再有被「賣豬仔」禁錮在緬甸的港人獲救，令其他受害家屬燃起希望。今日（3日）兩名仍未獲救受害港人的家屬，在前油尖旺區議會副主席余德寶的陪同下，到泰國駐香港總領事館遞交請願信，要求泰國加大力度協助受害港人回港，獲副總領事接信。余德寶引述對方指會全力營救被困港人。

家屬表示，知道昨日再有多一名港人獲救，感到百感交集，一方面為對方高興，另一方面自己的家人仍然被困；之前仍然可以報平安，但日前透露可能會轉到另一個園區後便失去聯絡。家屬希望特區政府和泰國政府提供協助，讓家人能夠平安回港。

泰軍救出港女 余德寶指非自己求助個案

協助家屬的前區議員余德寶說，他們與家屬進入領事館約15分鐘後離開，由副總領事接信。余德寶表示雙方曾短暫交談，副總領事指會緊密聯繫港府，承諾全力營救被困港人。

至於昨日獲泰國軍方營救的31歲香港女子，據報道引述其親友並無交贖金，保安局料在今周內安排女子從泰國返港。余德寶表示該名女子並非他收到的求助個案。他指最近收到多1宗求助，現時手上共有7個求助，暫時未收到支付贖金的要求，早前已代表他們向特首辦及保安局發信，把求助個案的最新資訊交給政府跟進，又指正計劃再次約見保安局專責小組交流最新資訊。