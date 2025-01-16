緬甸詐騙園區｜旅行社︰泰國遊生意未受影響 有原定自由行顧客改跟團

有旅行社表示，事件對赴泰旅遊未有太大影響，有打算自由行的港人，轉為跟團或改往東南亞其他國家。(鍾式明攝)

緬甸詐騙園區賣豬仔案件近日再次成為熱話，目前仍有逾十名香港居民被禁錮緬甸及柬埔寨。中新社報道，多間本地旅行社幾乎全部已下架緬甸旅行團，柬埔寨仍有少量。有旅行社表示，事件對赴泰旅遊未有太大影響，有打算自由行的港人，轉為跟團或改往東南亞其他國家。目前，香港保安局對泰國、緬甸發出黃色外遊警示。

緬甸旅行團全下架

本地多間旅行社平台顯示，緬甸旅行團基本已全部下架，柬埔寨仍有一兩團；近兩月的泰國五、六天遊，價格在3000到4000港元，並顯示有30%至50%的折扣。永安旅遊表示，赴泰旅行團沒有受到事件影響有取消的情況，近日也有成團已經出發。