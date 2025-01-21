緬甸詐騙園區｜最新獲釋港人或須拘留3周 消息：保安局3人小組赴泰協助

再有一名被誘騙到東南亞的港人周一（20日）獲釋，現處於泰國。協助家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶引述親友指，剛接獲當地警方及團體通知需要繳交逾期居留罰款，並要在當地前後拘留三星期左右，預料可能要一個月才能到港。他稱家屬收到消息後晴天霹靂，冀港府協助。消息指，保安局專責小組已派3人今午赴泰國協助該港人盡快返港。

保安局昨日（20日）證實再有一名遭誘騙到東南亞被禁錮從事非法工作港人獲救。余德寶引述有關家屬表示，這名約4個月前遭誘騙的港人前日晚上從緬甸園區獲救，現已身處泰國一個安全的地方，又指該名人士在家屬沒有提供贖金的情況下獲救，主要透過泰國政府向緬甸當局施壓，促使緬甸軍人進入詐騙園區尋人。據了解該名29歲港人身上沒有證件及現金。

獲釋關鍵：泰國向緬甸直接施壓

余德寶今日再表示，家屬剛收到當地警方及團體通知該港人需要繳交逾期居留罰款，並要在當地拘留一星期。其後，在他身處地方再移送到曼谷拘留中心，可能要拘留長達兩星期。如果順利才被安排乘坐飛機返港，整個流程可能差不多一個月。 他表示親友聽到消息後晴天霹靂，促特區政府有重要角色， 駐曼谷經濟貿易辦事處可以提供主動協助，與泰國政府協商，令到其家人可以盡快完成有關程序，可以盡快返到香港。