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2025-01-22 22:06:13

緬甸詐騙園區｜泰國駐港總領館：泰國仍是安全目的地　港專責小組在泰商討助港人回港

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保安局專責小組成員與泰國的移民拘留中心主管會面。(政府新聞處)

保安局專責小組成員與泰國的移民拘留中心主管會面。(政府新聞處)

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部分港人被誘騙至緬甸後仍被禁錮。泰國總港總領事館發表聲明重申，有販賣人口和詐騙活動的不法分子利用泰國作為中轉站，將受害人騙至泰國然後押解到鄰國邊界從事非法活動，強調泰國仍是國際遊客的安全目的地，因為沒有受害者為遊客，亦不是在街上被綁架。

泰國總港總領事館在社交網站發表聲明。(網站截圖) 近日有被禁錮港人成功從緬甸回港。(政府新聞處) 近日有被禁錮港人成功從緬甸回港。(政府新聞處) 有被禁錮港人家屬早前尋求港府協助。(資料圖片／林俊源攝) 有被禁錮港人家屬早前尋求港府協助。(資料圖片／林俊源攝) 有被禁錮港人家屬早前尋求港府協助。(資料圖片／林俊源攝)

14省份實施雙重邊境控制

泰國總港總領事館在社交網站表示，對於很多人成為詐騙案受害者感到遺憾，理解事件引起香港旅客對赴泰的安全擔憂，泰國政府已經採取多項措施應對跨國犯罪和人口販賣，使當地遊客更放心。有關措施包括處理社交網站上有關求職詐騙的假新聞和誤導資訊、確保高風險地區有足夠的旅遊警察(tourist police)即時協助遊客，以及在14個省份實施雙重邊境控制措施，查問前往邊境地區人士的目的和在鄰國的旅行計劃等。

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領事館又指出，泰國政府的高級官員昨日已在中國昆明，與中國及緬甸官員會面，並就消除緬甸詐騙中心方面達成共識。泰國駐港總領事館會竭盡全力，透過現有機制跟進涉及外國國民被誤導往鄰國的案件，並預備好與香港政府和私人機構合作，解決相關問題。

保安局稱泰方就協助港人回應正面

另外，保安局專責小組成員昨日抵達泰國後，今日與泰國國家警察轄下的移民拘留中心主管會面，商討協助有關獲救港人盡快返港，形容對方給予正面回應及表示會全力協助。小組其後聯同香港駐曼谷經濟貿易辦事處代表與中國駐泰王國大使館人員會面，商討有關個案的最新情況，以及如何盡力營救其餘仍然受困的求助港人。

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