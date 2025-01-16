緬甸詐騙園區｜港男被禁錮緬甸期間日做17小時　不達騙款目標即遭虐打扣膳食

一名在東南亞被禁錮的香港男子下午返抵香港。入境處說，該名男子日前獲釋，由緬甸前往泰國，由於該名男子在泰國涉及逾期逗留，入境處隨即聯絡包括中國駐泰國大使館、泰國警方及特區政府駐曼谷經貿辦，並提供協助，最終在短時間內完成手續，順利離境回港，再由警方跟進。警方稱不便透露有否交贖金。 需要繳3萬美金才能回港 警不便透露有否繳交 警方表示，去年10月13日下午接獲一名女子報案，指她的25歲兒子當日到泰國曼谷後，被帶到緬甸，並需要繳交3萬美金才能回港。 初步調查顯示，受害人去年10月初發現有人在社交媒體以12萬港元招聘帶貨員，由泰國帶鑽石到台灣。

現時身上仍有傷痕 受害人獲聘後在10月13日凌晨前往曼谷，同日早上被帶上私家車，期間多次被安排轉乘不同車輛，到泰緬邊境後受害人懷疑自己受騙，但嘗試逃走不果，之後被帶到緬甸山上一個園區，內有身穿軍服、手持長槍人士巡邏，其後受害人被逼透過社交媒體詐騙，每日工作17小時，受害人過去3個月因無法達到騙款目標而被多次虐打及扣起膳食，現時身上仍有傷痕。 有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒說，目前仍有11名港人身處東南亞，部分能夠聯絡，警方與個別家屬有緊密聯繫，但不便透露詳情。被問到今次案件受害人家屬有否交贖金，張霆鋒說，每宗案件都有不同背景因素，不能一概而論受害人為何獲釋，警方亦不便透露有否交贖金等細節，因涉及調查進度和策略，重申首要目標是拯救其餘11名港人。