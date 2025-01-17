緬甸詐騙園區｜特區政府提升緬甸東南部地區外遊警示至紅色

特區政府今日提升對緬甸東南部地區的外遊警示至紅色，而緬甸其他區域的外遊警示則為黃色。計劃前赴緬甸東南部地區，包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣的市民應調整行程，如非必要，應避免前赴，例如前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全。

保安局指出，最近港人懷疑被誘騙到東南亞國家（包括緬甸東南部地區）被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象。特區政府呼籲切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。