緬甸詐騙園區｜特區政府提升緬甸東南部地區外遊警示至紅色

特區政府今日提升對緬甸東南部地區的外遊警示至紅色，而緬甸其他區域的外遊警示則為黃色。計劃前赴緬甸東南部地區，包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣的市民應調整行程，如非必要，應避免前赴，例如前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全。
保安局指出，最近港人懷疑被誘騙到東南亞國家（包括緬甸東南部地區）被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象。特區政府呼籲切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。
保安局亦已更新外遊警示網頁有關柬埔寨的附加資料，提醒市民提高警惕，提防海外工作騙案。
身在緬甸及柬埔寨的港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助；與中國駐當地大使館聯絡（領事保護與協助電話，中國駐緬甸聯邦共和國大使館：(95) 943209657；中國駐柬埔寨王國大使館：(855) 023210206）。