緬甸詐騙園區｜鄧炳強不點名提及余德寶協助家屬　惟未知部署發放消息不利求助者(更新)

再有一名被誘騙到東南亞的港人周一（20日）獲釋，現處於泰國。協助家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶引述親友指，剛接獲當地警方及團體通知需要繳交逾期居留罰款，並要在當地前後拘留三星期左右，預料可能要一個月才能到港。他稱家屬收到消息後晴天霹靂，冀港府協助。消息指，保安局專責小組已派3人今午赴泰國協助該港人盡快返港。

最新獲釋港人或須拘留3周 保安局赴泰協助

保安局局長鄧炳強下午見記者時指，獲釋的29歲男性安全在泰國境內，中國駐泰國大使館人員已同他接觸，保安局、警方和入境處成員今早亦已前往當地，希望盡快協助獲釋港人回港，他較早時間亦與駐港泰國領事商討，得到對方保證，會全力協助獲釋港人回港，特區政府亦會盡一切辦法，研究協助另外10名仍被禁錮港人回港。

鄧炳強不點名提及協助多名「賣豬仔」案事主家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶，提到最近有人士協助受害者，更兩度感謝該人士向家屬提供心理輔導等協助，但認為若未知當局全盤部署，就將事主家屬所說的事向公眾發放消息，「對於一啲仲未獲得營救嘅人士未必係一件好事」。