緬甸詐騙園區｜鄧炳強：營救被禁錮港人並不容易　但各方會盡力去做

特區政府專責小組遠赴泰國跟進東南亞被禁錮非法工作個案，保安局局長鄧炳強說，雙方交換了重要資料，亦知道泰國方面非常重視案件，相信可以增加案中港人盡快回港的機會，要營救相關港人並不容易，但各方面會盡一切努力去做。

國家的幫助很大

鄧炳強在一個電視節目被問到，本港是否可以與內地有關單位合作，打擊相關罪行，鄧炳強說，會用盡一切方法令仍在泰國或東南亞禁錮的港人可以回港，國家的幫助很大，包括安排了專責小組到當地大使館見面。