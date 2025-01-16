緬甸詐騙園區｜鄧炳強：營救被禁錮港人並不容易　但各方會盡力去做

特區政府專責小組遠赴泰國跟進東南亞被禁錮非法工作個案，保安局局長鄧炳強說，雙方交換了重要資料，亦知道泰國方面非常重視案件，相信可以增加案中港人盡快回港的機會，要營救相關港人並不容易，但各方面會盡一切努力去做。
國家的幫助很大
鄧炳強在一個電視節目被問到，本港是否可以與內地有關單位合作，打擊相關罪行，鄧炳強說，會用盡一切方法令仍在泰國或東南亞禁錮的港人可以回港，國家的幫助很大，包括安排了專責小組到當地大使館見面。
現時仍有12名港人身處緬甸和柬埔寨，鄧炳強說，他們年約21至43歲，被騙到當地的原因，包括誤信詐騙集團提供高薪厚職、又提供酒店食宿等。他提醒市民要考量相關工作是否合理、小心不要輕信剛認識的人士，如果被要求到其他地方工作，亦要認真考量。
鄧炳強說，如果有家屬收到電話，聲稱家人被帶到其他地方並要求贖金，家屬應該第一時間與本港當局聯絡，當局會提供處理方法。至於如果有港人抵達當地後發現有不妥，應該在機場就大聲呼救，亦可以預先下載泰國方面的手機程式，如有不妥就按程式求助。
他又說，2022年至2023年有46名港人被誘騙東南亞工作，其後有43人已返港，另外3人確定安全但選擇不回港。直至去年第二季，當局發現相關案件又再出現，一直與當地部門有密切聯繫。
原文刊登於 香港電台