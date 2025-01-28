緬甸詐騙園區｜29歲港人獲救返港　稱「覺得感動及感激」

一名29歲男子在緬甸遭禁錮從事非法工作，昨日(27日)深夜由當局專責小組成員陪同從泰國返港。保安局深夜在社交平台Facebook發文指：「當受害人見到保安局同事時，聽到熟悉的廣東話，覺得感動及感激，真真正正放低繃緊神經，終於覺得自己有希望回家」。保安局又分享行動感受。
保安局在帖文表示：「喺機場見到泰國返嚟嘅同事，都忍唔住俾個大擁抱佢哋，多謝佢哋排隊萬難成功救人。同事話除咗日夜協調同頻撲，今次任務成功全靠國家同泰國當局嘅協助，三方目標一致，就係要帶受害人返香港！」並指：「喺飛機著陸香港一刻，唔單止受害人本身，連我哋嘅同事都話心情難免有點觸動，因為團隊終於將呢位被禁錮人士安全帶返屋企」。
保安局：仍有10名港人未獲釋
有份赴泰接該名港人返港的專責小組成員、保安局助理秘書長(緊急事故支援組)袁栢基昨晚會見傳媒時表示，對可以帶該名港人回港，感到非常感動，該名港人都十分感謝專責小組，對可以在過年前返回香港與家人團聚感到興奮。
保安局表示，由去年至今，共接獲28宗港人被謻騙到東南亞地區從事詐騙工作的救助，扣去早前已營救16人，以及近日加強工作後營救多2人，現時仍有10人遭扣押，9人現時身處緬甸，其餘1人身處泰國。所以專責小組與泰國司法部轄下專責打擊販運人口部門的首長保持溝通，重點跟進餘下個案，因此當局專責小組仍有一名成員留守曼谷，爭取其餘被困港人盡快回港。為免影響日後行動，現階段未能透露更多細節。