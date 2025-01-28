緬甸詐騙園區｜29歲港人獲救返港　稱「覺得感動及感激」

一名29歲男子在緬甸遭禁錮從事非法工作，昨日(27日)深夜由當局專責小組成員陪同從泰國返港。保安局深夜在社交平台Facebook發文指：「當受害人見到保安局同事時，聽到熟悉的廣東話，覺得感動及感激，真真正正放低繃緊神經，終於覺得自己有希望回家」。保安局又分享行動感受。

保安局在帖文表示：「喺機場見到泰國返嚟嘅同事，都忍唔住俾個大擁抱佢哋，多謝佢哋排隊萬難成功救人。同事話除咗日夜協調同頻撲，今次任務成功全靠國家同泰國當局嘅協助，三方目標一致，就係要帶受害人返香港！」並指：「喺飛機著陸香港一刻，唔單止受害人本身，連我哋嘅同事都話心情難免有點觸動，因為團隊終於將呢位被禁錮人士安全帶返屋企」。