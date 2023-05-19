練好4件事 增滑水樂趣

天氣開始變得炎熱，是時候重投水上活動！當中滑水(wakeboard)及無繩滑水(wakesurf)是最受歡迎的活動之一。註冊運動治療師陳嘉偉(Seth)建議，練好肌力、穩定性、平衡力和爆發力，就可以減低受傷風險外，亦有助提升技術，增加樂趣！
滑水和無繩滑水的分別在於，前者全程要捉緊繩索，雙腳鎖死於滑水板上，速度較高和花式範圍較大；而無繩滑水則隨船尾製造的波浪前進，毋須全程捉住繩索，也不會鎖住腳踝關節。Seth指，「因此滑水的運動強度相對較高，危險性也較高。」
肌肉運用大不同
兩項運動雖然相似，但運用到的肌肉卻大不同。Seth稱，「滑水拉繩會多用手臂力量，而板在水面滑過不會有太多水阻，下肢需求相對較低。無繩滑水則需要用到大量負責平衡的肌肉，由腹部核心肌群、臀中肌、股四頭肌，膕繩肌，到小腿比目魚肌及脛前肌等。」
做好動態熱身
要玩得開心，Seth認為事前應做好動態熱身，「動態熱身會在郁動身體的同時牽涉到較大幅度的動作，提升體溫及喚醒肌肉，讓身體有所準備。可模擬運動用到的動作，例如核心肌群的旋扭、深蹲讓股四頭肌和膕繩肌預備好；另外，滑水及無繩滑水都有大量蹲下和站起的動作，髖關節的活動範圍也重要，宜放鬆其周圍的肌肉；膝蓋及足踝在運動過程中幫助我們平衡，這方面也要熱身，例如弓箭步、單腳前後及左右輕輕來回跳的動作會有幫助。」
兩階段訓練
要減低受傷風險、提升技術和樂趣，肌肉訓練少不得。Seth將訓練方向分為兩個階段，首先是肌力和穩定性，「肌力即肌肉力量，有足夠的肌肉力量可以保護關節，以及持久力好可以玩久一點；其次是穩定性，包括核心肌群、盆骨和膝關節周圍肌肉，有助你留在板上長一點時間，成功感更大。」第二階段為爆發力和平衡力，「想玩花式就需要爆發力，同時需要髖屈肌和腹肌，在跳起時將雙腳抽起，增加騰空的時間。至於平衡力比穩定性的層次較高，涉及體感神經，在沒有視覺的幫助下是否知道自己身體的位置、於非平坦的表面，或單腳的情況下保持身體平衡。如果四方面都適當訓練，滑水或無繩滑水的技術和樂趣都可大大提升。」
訓練示範：
利用橡筋帶和半圓球模仿繩索及不平穩海面，受訓者在受拉力的影響下，保持平衡的同時做出深蹲、左右踩等動作。
熱身動作
弓箭步加核心肌群旋扭：先向前大踏步，蹲下做弓箭步動作，再旋扭核心肌群，維持動作5秒，再換邊踏前和旋扭。
放鬆髖關節：單腳站立，雙手拉起一邊小腿，以放鬆臀部肌肉；坐下繞腳，將繞腳的膝蓋向下壓，放鬆大腿內側肌肉。
活動髖關節及下肢：雙腳屈曲90度如圖坐下，然後髖關節轉動將雙腳擺向另一邊。如果可以，擺腳後加入撐起身體的動作。