練好4件事 增滑水樂趣

天氣開始變得炎熱，是時候重投水上活動！當中滑水(wakeboard)及無繩滑水(wakesurf)是最受歡迎的活動之一。註冊運動治療師陳嘉偉(Seth)建議，練好肌力、穩定性、平衡力和爆發力，就可以減低受傷風險外，亦有助提升技術，增加樂趣！

滑水和無繩滑水的分別在於，前者全程要捉緊繩索，雙腳鎖死於滑水板上，速度較高和花式範圍較大；而無繩滑水則隨船尾製造的波浪前進，毋須全程捉住繩索，也不會鎖住腳踝關節。Seth指，「因此滑水的運動強度相對較高，危險性也較高。」

肌肉運用大不同

兩項運動雖然相似，但運用到的肌肉卻大不同。Seth稱，「滑水拉繩會多用手臂力量，而板在水面滑過不會有太多水阻，下肢需求相對較低。無繩滑水則需要用到大量負責平衡的肌肉，由腹部核心肌群、臀中肌、股四頭肌，膕繩肌，到小腿比目魚肌及脛前肌等。」