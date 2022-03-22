縮短隔離｜下月起取消九國禁飛令 市民返港檢疫減至7日

海外的香港人歸家有期！政府宣布下周五起(4月1日)起取消針對9個國家實施的「禁飛令」，亦不再按風險劃分海外國家或地區，首階段先讓已打兩針疫苗的香港居民返港，酒店檢疫時間最短可縮至7日。特首林鄭月娥形容，容許9個地區港人返港不能視為「放寬」，而是「理順」政策，讓滯留外地的港人逐步有序返港，重申本港外防輸入仍然非常嚴格。

政府今年初先後向9個國家，包括澳洲、加拿大、美國、英國、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓和尼泊爾實施航班熔斷機制，即禁止民航客機飛抵香港，曾在過去14天逗留相關地區的人亦不可經轉機抵港。

特首林鄭月娥昨宣布，下周五起將取消這9個國家的「禁飛令」，亦不再以風險A、B、C等級劃分海外地區。首階段先讓香港居民回港，符合3個條件可返港。抵港後須於機場接受快速核酸檢測，呈陽性被發「隔離令」到社區隔離酒店；呈陰性獲發14日「檢疫令」，經專車到檢疫酒店隔離，期間遵照指定要求(見表)，最快7日可離開酒店回家，並可外出，第12天須到社區檢測中心做檢測並呈陰性，至第14天完成檢疫令；而在檢疫令期間的檢測一出現陽性，便即被發「隔離令」須即時轉到隔離酒店。

林鄭月娥形容，9個地區的熔斷機制已經「不合時宜」，認為該些地區的疫情不比香港差，而且大部分回港人士沒有病徵，認同有關措施對滯留外地的港人帶來極大困擾。但她強調做法不等同放寬外訪輸入措施，而是「理順」滯留海外港人的入境安排，讓他們逐步有序返港。林鄭又指，4月1日已經是最快可落實的日期，並指留意到近日檢疫酒店預約率達七成，當局會加緊與業界商討騰出更多酒店接收抵港旅客。