縮短隔離｜下月起取消九國禁飛令 市民返港檢疫減至7日

海外的香港人歸家有期！政府宣布下周五起(4月1日)起取消針對9個國家實施的「禁飛令」，亦不再按風險劃分海外國家或地區，首階段先讓已打兩針疫苗的香港居民返港，酒店檢疫時間最短可縮至7日。特首林鄭月娥形容，容許9個地區港人返港不能視為「放寬」，而是「理順」政策，讓滯留外地的港人逐步有序返港，重申本港外防輸入仍然非常嚴格。
政府今年初先後向9個國家，包括澳洲、加拿大、美國、英國、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓和尼泊爾實施航班熔斷機制，即禁止民航客機飛抵香港，曾在過去14天逗留相關地區的人亦不可經轉機抵港。
特首林鄭月娥昨宣布，下周五起將取消這9個國家的「禁飛令」，亦不再以風險A、B、C等級劃分海外地區。首階段先讓香港居民回港，符合3個條件可返港。抵港後須於機場接受快速核酸檢測，呈陽性被發「隔離令」到社區隔離酒店；呈陰性獲發14日「檢疫令」，經專車到檢疫酒店隔離，期間遵照指定要求(見表)，最快7日可離開酒店回家，並可外出，第12天須到社區檢測中心做檢測並呈陰性，至第14天完成檢疫令；而在檢疫令期間的檢測一出現陽性，便即被發「隔離令」須即時轉到隔離酒店。
林鄭月娥形容，9個地區的熔斷機制已經「不合時宜」，認為該些地區的疫情不比香港差，而且大部分回港人士沒有病徵，認同有關措施對滯留外地的港人帶來極大困擾。但她強調做法不等同放寬外訪輸入措施，而是「理順」滯留海外港人的入境安排，讓他們逐步有序返港。林鄭又指，4月1日已經是最快可落實的日期，並指留意到近日檢疫酒店預約率達七成，當局會加緊與業界商討騰出更多酒店接收抵港旅客。
張竹君：港人入境檢疫要求仍較嚴謹
至於新安排會否增加輸入個案對本港的風險，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，新安排是想將隔離日數與本港個案一致，而抵港人士仍然要在指定設施隔離，要求仍比本地個案嚴謹。醫管局總行政經理李立業就表示，面對有機會反彈的疫情及輸入個案增加，醫管局會繼續採取「分層分流」的方式處理，現正增加醫院病床數量，亦有重點醫院、不同的社區隔離設施，相信治療的方向會與現時一樣。呼吸系統專科醫生梁子超建議當局要為所有輸入個案做病毒基因分析，慎防有新變種病毒流入社區。
國泰航空歡迎政府決定解除有關決定，指集團正積極為乘客恢復更多由4月1日起抵港的航班，並盡力減低因航班熔斷停飛而可能為乘客引致的不便。
酒店業主聯會經理陳媛妍預料，禁飛令解除後，檢疫酒店預約將會大增，當中以暑假屬需求高峰期，因不少海外留學生會返港。她估計，隨著檢疫日數要求縮減，酒店可釋放更多檢疫房間外，亦預視將有新酒店願意加入，另亦相信部分已轉作社區隔離設施的檢疫酒店，可因應情況「回頭」，向海外抵港居民提供檢疫房間，但需與港府磋商。
有身處澳洲的港人區小姐歡迎新安排，認為7日酒店檢疫的安排合理，說過去3年因疫情沒有回港，無法探望家人，待取消禁飛令後，短期內將計劃回港探望家人。