縱橫遊：大灣區航空削班影響仙台線百旅客 泰國團查詢「清零」

大灣區航空突公布削減2月及3月大量航班，合共取消128班航班，涉及日本、泰國及南韓等航線，約5,500名乘客。縱橫遊常務董事袁振寧今日（22日）在電台節目表示，公司受影響的旅行團以仙台線為主，約百人的行程需要改期或取消；而泰國旅行團亦受近期緬甸詐騙營事件影響，農曆新年檔期有關泰國團的查詢幾近清零。

袁振寧指，大部份受影響航班在3月，已通知受影響客戶改期或取消，其中仙台團涉100人，惟航班是由每周4班減1班，故影響較少。不過，由於是次航班取消並非天氣或不可抗力因素，自由行的旅客如行程受阻有機會未獲保險公司賠償。他又指雖然根據旅遊指令，可以扣除客人部份收費，但一般為保住商譽都會全數退款，故旅行社一定有損失。

袁振寧指此前未曾收過大灣區航空航班取消的消息，昨天旅行團仍有收客，認為事件可能是在港人「報復式旅遊」下，不少航空公司預早售賣熱門外遊目的地日本的機票，造成供過於求的情況。此外，航班公司一般會於半年至一年前做好航班規劃，惟期間遇上旅客需求改變或經濟不景，便會出現落差。

泰國團轉赴新加坡台灣日本

另外，近期緬甸詐騙園區事件再度引起關注，問及有關泰國旅行團的受影響情況，袁振寧表示以往泰國是港人旅遊的5大目的地之一，去年農曆新年期間每日也有2至3團，惟今年數量已減半，至於赴當地的自由行套票也大減一半。基於人身安全問題，今年農曆新年檔期有關泰國團的查詢幾近清零，一些已報名的團友，紛轉去其他地方，例如新加坡、台灣，亦有少部分往日本。