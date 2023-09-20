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本地
2023-09-20 04:31:55
日報

總勞動人口增至382萬 最新失業率維持2.8%

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運輸業

政府公布最新失業率為2.8%，其中運輸業錄得跌幅。(資料圖片)

本港今年6至8月的最新失業率繼續維持在2.8%，符合巿場預期，失業人數輕微增加約400人，至11.2萬人，而就業不足率就微跌0.1個百分點至1.0%，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。此外，最新總就業人數增加約6,500人，至371.4萬人，同期總勞動人口亦升至382.6萬人。

政府統計處指出，各行業最新失業率普遍維持在低水平，零售、住宿及膳食服務業合計失業率維持3.7%，當中餐飲服務活動業失業率下跌0.2個百分點至4.1%、零售業的失業率微升0.1個百分點至3.4%，部分行業失業率亦下跌，尤其是建造業、運輸業和保險業。

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消費模式轉變礙餐飲零售復甦

人力資源服務商萬寶盛華亦公布第四季就業展望調查，顯示在510名受訪本港僱主當中，有47%計劃增加人手、17%表示會縮減人手，餘下33%無意調整員工數目，經季節性調整後，第四季淨就業展望指數為正30%。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊形容，調查數字算是樂觀水平，失業率微跌亦反映勞工市場有改善，惟全球經濟復甦放緩、加息政策及地緣局勢緊張等不穩定因素仍然存在，令僱主招聘較上季謹慎。她又說，餐飲零售業受消費模式轉變影響，復甦未重返疫前水平。

孫玉菡：旅遊業復甦續支持市場

勞工及福利局長孫玉菡指，訪港旅遊業和本地消費的持續復甦，應在未來數月繼續支持勞工市場，而勞工處在6至8月平均每月錄得10.5萬個來自私營機構的空缺，按年跌4.5%。

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