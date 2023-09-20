總勞動人口增至382萬 最新失業率維持2.8%

本港今年6至8月的最新失業率繼續維持在2.8%，符合巿場預期，失業人數輕微增加約400人，至11.2萬人，而就業不足率就微跌0.1個百分點至1.0%，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。此外，最新總就業人數增加約6,500人，至371.4萬人，同期總勞動人口亦升至382.6萬人。

政府統計處指出，各行業最新失業率普遍維持在低水平，零售、住宿及膳食服務業合計失業率維持3.7%，當中餐飲服務活動業失業率下跌0.2個百分點至4.1%、零售業的失業率微升0.1個百分點至3.4%，部分行業失業率亦下跌，尤其是建造業、運輸業和保險業。