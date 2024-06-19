總數按年跌5% 逾半為疏忽職守 投訴警察課首5月接679投訴

投訴警察課指今年首5個月共接獲679宗投訴，較去年同期712宗下跌5%，「毆打」及「濫用職權」投訴則較去年同期上升，但提到未有任何關於「毆打」投訴獲監警會通過。警方亦公布新一期沙頭角邊境禁區證網上申請計劃，每日配額現已增至1,300個，日後會按反應考慮是否繼續增加配額。 投訴警察課在與監警會舉行的聯席會議上指出，今年首5個月接獲的679宗投訴當中，最多的兩個類別為「疏忽職守」(380宗)、「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」(250宗)，兩者合共630宗，佔總投訴93%，數字分別按年下跌1%及14%。投訴警察課亦錄得31宗「毆打」和16宗「濫用職權」，兩者分別較去年增加29%及33%。

監警會今年首5個月通過643宗「須匯報投訴」，當中有45%由投訴人撤回投訴、35%屬無法追查，其餘有12%透過簡便方式解決、2%判定為無法證實等。投訴警察課高級警司陳憲鈞表示，投訴警方「毆打」多為被捕人士，又稱首5個月並沒有任何相關投訴獲通過為「須匯報投訴」。 沙頭角禁區名額擬繼續增加 會上警方亦簡報電子邊境禁區系統，去年12月推行的沙頭角邊境禁區證網上申請計劃，已於上周二(11日)推行第三階段，涵蓋禁區居民和前往邊境禁區探訪的個人訪客。警察總部行動部高級警司梁銘亮稱，服務推出以來，已經處理逾12萬宗申請，禁區證申請數量亦較去年同期增加103%。