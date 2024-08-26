總會倡捐助體育發展可減稅 李家超盼企業同投資

一連兩個周日的《施政報告》地區諮詢會完成，昨續有市民關注體育發展，有體育總會建議創造體育經濟，特首李家超回應稱港府每年都在體育投放大量資源，建議不同企業一同參與，又稱會趁港隊在巴黎奧運取得佳績的機會，推動體育產業化。會上亦有市民指出，政府的「18區日夜都繽紛」雖好，惟舉辦得太多而漸失成效。

港隊健兒在剛過去的巴黎奧運贏得史上佳績，社會掀起一股體育熱潮。中國香港跳繩總會主席黃婷在諮詢會表示，這是一個很好的契機去提供更多誘因，鼓勵市民和企業支持體育發展，例如稅務減免、配對基金等，使體育界真的能做到產業化，甚至創造體育經濟。她續說，發展體育同時能加強年輕人歸屬感、抗壓力等，建議政府跨部門推廣運動。