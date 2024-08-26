總會倡捐助體育發展可減稅 李家超盼企業同投資

一連兩個周日的《施政報告》地區諮詢會完成，昨續有市民關注體育發展，有體育總會建議創造體育經濟，特首李家超回應稱港府每年都在體育投放大量資源，建議不同企業一同參與，又稱會趁港隊在巴黎奧運取得佳績的機會，推動體育產業化。會上亦有市民指出，政府的「18區日夜都繽紛」雖好，惟舉辦得太多而漸失成效。
港隊健兒在剛過去的巴黎奧運贏得史上佳績，社會掀起一股體育熱潮。中國香港跳繩總會主席黃婷在諮詢會表示，這是一個很好的契機去提供更多誘因，鼓勵市民和企業支持體育發展，例如稅務減免、配對基金等，使體育界真的能做到產業化，甚至創造體育經濟。她續說，發展體育同時能加強年輕人歸屬感、抗壓力等，建議政府跨部門推廣運動。
同意體育助推動團結精神
李家超表示，政府在這方面會多聽意見，指現時體育特別是專業運動員成績很好、整個社會都感謝他們，並同意體育是推動團結精神的重要元素。他續說，政府每年花數以億計的資金在體育發展上，希望不同企業單位可以一同參與，特別是資源方面。
旅遊同樣是參加者關注議題之一，從事文創活動的梁先生直言「18區日夜都繽紛」活動已經辦得太多，「成效開始遞減」，建議政府可在各區物色海濱供私人機構舉辦自負盈虧、須達一定社會效益的活動，以及善用海濱優勢發展文旅渡輪路線。經營酒店的葉先生就反對政府明年起重收3%酒店稅，解釋本港要留住客人而非趕客，又稱本港酒店人力成本高，即使入住率高也只是「旺丁唔旺財」。李家超回應稱旅遊要百花齊放，政府會做「搭台」角色，但地區人士也要參與才能真正做到百花齊放。
施政報告交代解決劏房做法
另外，李家超預告將在《施政報告》交代解決劏房的做法，強調非常關注劏房問題，上星期「解決劏房問題工作組」交報告後他再提供一些新看法，希望能夠可以處理整個劏房問題，因此工作組一個月內會再提交想法。他又稱，當局雖希望每一個人都住大、住好，惟需要「因時制宜」，先處理急切問題。