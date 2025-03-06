總理工作報告首提港澳應深化國際交往合作 李家超：對內容感鼓舞

全國人大會議在北京開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。談及港澳工作時，李強指，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序；繼續支持港澳發展經濟、改善民生；當中首次提出港澳要「深化國際交往合作」。 昨日人大開幕會議中，港澳兩位行政長官李家超和岑浩輝均有列席，並坐在主席台上。李強在政府工作報告談及港澳工作時表示，「我們要全面準確，堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』高度自治的方針，維護憲法和基本法，確定特別行政區憲制秩序，落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」

比較去年的工作報告，今年涉及港澳內容大致相若；去年提到的港澳要「發揮自己優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設」，今年首次提及港澳要「深化國際交往合作」，另亦重提2023年時任總理李克強在工作報告指要「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序」。 李家超透過新聞處發稿，表示對總理提及香港的內容感到鼓舞，政府會團結社會各界，進一步全面深化改革；提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用，實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。

港區人大代表團副團長陳勇指，雖然香港回到安定局面，國家安全有效得到有效保障，但不能掉以輕心，有人或想香港重回波動的狀態或者去針對國家，因此要維護憲制秩序，香港才能夠長治久安。他又指，報告用溫暖的字眼，鼓勵民營企業發展，相信報告內容能鼓勵更多民營企業家，願意投資及升級轉型，促進經濟。