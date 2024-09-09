總督察何兆東與妻涉受賄114萬　准120萬保釋10.31再訊

多次出席警方記者會、曾被視為「明日之星」的38歲警務處總督察何兆東及其妻，涉3年前起向一名襲擊案商人收受逾114萬元現金、童裝及手袋等，多次向對方洩露警方內部資料並優待該名商人，分別被廉署檢控收賄及公職人員行為失當等5罪、及教唆或促致公職人員接受利益罪。案件今日(9日)於東區裁判法院首次提堂，控方申請押後至10月31日，待準備轉介區域法院文件。主任裁判官蘇文隆批准押後，並提高何兆東保釋金至120萬元，其妻獲准以原有條件2萬元現金保釋。控方庭上透露證物包括電話記錄、禮物實物及警方文件等。

案情指，被告何兆東案發時駐守灣仔警區，負責監督該區反三合會小組及重案組的刑事調查。被告因處理早前的一宗詐騙案而認識了一名商人，而該商人當時亦涉及另一宗襲擊案。被告被控於2021年8月26日至2023年1月4日期間，從該商人接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物和其他饋贈。他同時被控於2021年9月15日至2022年10月21日期間，向該商人洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料、及在警方調查的個案中優待該名商人或他的朋友。至於36歲女被告何姸頴，報稱家庭主婦，為首被告妻子，被控協助何兆東接受價值超過13萬元的禮物。