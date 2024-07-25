總督察涉反修例期間7度「呃OT」　同僚供稱行動早會均無參與

一名56歲退休總督察被指在2019年8月、即反修例期間，7度訛稱處理警方「踏浪者行動」騙取逾時工作津貼，他否認公職人員行為失當等8罪，今(25日)在沙田裁判法院續審。他的同僚表示，被告在有關行動時於保衛警署並無角色，又指被告當時並無出席早會。

被告為葉春榮，56歲，報稱退休人士，被控一項「公職人員行為失當」罪。控罪指，被告於2019年8月7至23日，身為香港警務處人員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由故意行為失當，向警務處提交虛假申請。他另被控7項「代理人使用文件意圖欺騙其主事人」的交替控罪。

在庭上，與被告同在沙田警署工作的女高級督察陸穎供稱，在2019年6月起警署屢被包圍，被人掟石頭及汽油彈，形容6月衝突最為恐怖，到大約8月時衝突到達高峰，令同僚感憤怒。她表示首兩次衝突情况最差和混亂，指警隊當時沒妥善準備部署，要到之後有上級指揮，同僚在各處站崗保護警署，情况才有改善。

被問到是否關心初級警員的士氣福祉，陸穎搖頭表示不同意，指被告在「踏浪者行動」中並無負責保衛警署，亦沒出席早會，反而她近乎每日都參與早會，又交代她當時在早會時被上級問到其他人身處甚麼地方時，她「唔識答被告喺邊」。