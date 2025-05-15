總結中東行程稱成功 李家超︰共簽署59合作備忘和協議

行政長官李家超昨於科威特完成中東訪問最後一日行程，他總結行程形容此行成功、成果豐富；又宣布今日起持香港特區護照，可免簽證入境阿聯酋30日，並延長入境阿曼的逗留時間至14日，料可促進雙邊交流。
李家超說，訪問進一步推進政府間關係，建立合作共識，今次卡塔爾和科威特達的行程共簽署59項合作備忘錄和協議，涵蓋範圍大，包括政府合作、金融及科研等，奠定多元合作基礎。他指，今次發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢，深化國際交往合作，展現香港和內地優勢互補的協同效應力量。他續指，會積極考慮將「海灣阿拉伯國家合作委員會」餘下兩國、即阿曼和巴林放入出訪計劃內，並強調出訪不僅會針對歐美等傳統市場，亦會拓展至包括東盟、中亞和非洲等「一帶一路」國家的新興市場。
另外，代表團昨日較早時，在科威特出席了由特區政府和香港貿發局主辦、科威特直接投資促進局和科威特工商協會協辦的高層商務午宴，共同見證兩地合作邁向新里程。李家超表示，香港與科威特連同前日簽署的兩份合作備忘錄，共達成24項合作備忘錄及合作協議。
他又指，兩地海關將啟動各自「認可經濟營運商計劃」的相互認可談判，為企業創造更暢通的國際商貿環境。香港機場管理局與科威特航空簽署新備忘錄，提升兩地航空連繫，推動人才培訓；並指隨著貿易與投資關係持續深化，相信將為香港與海灣阿拉伯國家合作委員會商討自由貿易協定注入新動力，並期待與海合會進一步推進相關討論。