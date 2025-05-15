總結中東行程稱成功 李家超︰共簽署59合作備忘和協議

行政長官李家超昨於科威特完成中東訪問最後一日行程，他總結行程形容此行成功、成果豐富；又宣布今日起持香港特區護照，可免簽證入境阿聯酋30日，並延長入境阿曼的逗留時間至14日，料可促進雙邊交流。

李家超說，訪問進一步推進政府間關係，建立合作共識，今次卡塔爾和科威特達的行程共簽署59項合作備忘錄和協議，涵蓋範圍大，包括政府合作、金融及科研等，奠定多元合作基礎。他指，今次發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢，深化國際交往合作，展現香港和內地優勢互補的協同效應力量。他續指，會積極考慮將「海灣阿拉伯國家合作委員會」餘下兩國、即阿曼和巴林放入出訪計劃內，並強調出訪不僅會針對歐美等傳統市場，亦會拓展至包括東盟、中亞和非洲等「一帶一路」國家的新興市場。