總結預防治療新冠患者資訊 THEi高科院中藥藥劑學結集成書助抗疫

疫情持續兩年間，港人對中醫藥的需求續升。香港高等教育科技學院(THEi高科院)中藥藥劑學(榮譽)理學士課程主任區靖彤帶領課程師生及業界，總結中藥藥劑師協會建立的「抗疫中藥諮詢平台」收到的常查詢，以及其他資訊，包括訪問62位曾接受團隊專業中醫藥人員診治的新冠康復者，部分出現長新冠症狀，發現最常見是咳嗽多痰(65%)、疲倦乏力(55%)和氣短氣促、胸悶或胸痛(34%)。團隊編製了《新冠肺炎的預防和康復調理食療手冊》，介紹新冠肺炎的概況、中醫對新冠肺炎的理解，以及新冠肺炎的預防、預後及康復調理的食療。區又預告，未來半年將聯同香港中藥藥劑師協會再舉辦40場公眾講座，以及加強對前線中醫師培訓，增加他們解答公眾疑問的能力。

THEi高科院於2019年推出中藥藥劑學(榮譽)理學士課程，除加強學生對傳統理論和科學知識，亦著重中藥專業的技能和技術實踐，包括設有「工作綜合學習單元」，為學生提供實習工作機會，結合課程理論及實際工作，學生必須完成至少400小時的工作綜合實習，平均實習時數為600小時。根據畢業生就業調查結果，課程去年首屆畢業生平均就業率為百分之百，70%做中藥本行；今年畢業生已有72%同學就業，全部為從事中藥本行。