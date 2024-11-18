熱門搜尋:
破地獄 颱風萬宜 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-18 04:31:54
日報

總結APEC行程有3成果 向習近平匯報香港情況 李家超︰獲主席鼓勵及啟發

分享：
APEC 亞太經合組織領導人非正式會議

APEC領導人非正式會議完結，按慣例安排大合照。

adblk5

到秘魯出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議的行政長官李家超總結行程時指，今次是上任後首次出訪南美洲，取得3項成果，包括為香港發掘新增長點、開拓南美市場機遇等。另外，李家超又指，向國家主席習近平匯報了香港經濟及發展情況，指對方給予他鼓勵並受到啟發。

李家超指，今次行程取得3項成果，包括展示和重申香港在推動區域經貿合作，開拓多元發展機遇的參與和積極性；為香港發掘於南美洲的新增長點，開拓南美市場機遇；透過APEC會議，加強與東盟的關係，同時與更多經濟體加強建立貿易網絡。他提及，香港與秘魯在會議期間簽訂《自由貿易協定》，打通雙方的貿易網絡、渠道，期望未來可享有更多商業發展的機會。

adblk6

他又指，會議期間曾與國家主席習近平交談，匯報本港經濟及發展情況，指習近平對香港情況很了解，並給予他鼓勵。他續稱，「與習主席的交流中，他有談及秘魯文化、農業資源，亦有談及中國的農業發展。我們亦有談及秘魯錢凱港的建造和運作，對航運、物流和供應鏈所發揮的作用和貢獻。我很受啓發，很感謝主席的關心和指導。」

另外，APEC領導人非正式會議完結，按慣例安排大合照，習近平與李家超分別在東道國秘魯的總統兩側，而美國總統拜登則安排在後排。外國傳道指，今次APEC峰會的排位，是按國家或地區字母來排序的一般做法，但據報做法很少執行。不過，2016年同由秘魯主辦的APEC峰會，中國和香港代表獲安排在東道主兩旁，時任美國總統奧巴馬的位置與今次拜登的位置相同。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能