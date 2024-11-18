總結APEC行程有3成果 向習近平匯報香港情況 李家超︰獲主席鼓勵及啟發

到秘魯出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議的行政長官李家超總結行程時指，今次是上任後首次出訪南美洲，取得3項成果，包括為香港發掘新增長點、開拓南美市場機遇等。另外，李家超又指，向國家主席習近平匯報了香港經濟及發展情況，指對方給予他鼓勵並受到啟發。

李家超指，今次行程取得3項成果，包括展示和重申香港在推動區域經貿合作，開拓多元發展機遇的參與和積極性；為香港發掘於南美洲的新增長點，開拓南美市場機遇；透過APEC會議，加強與東盟的關係，同時與更多經濟體加強建立貿易網絡。他提及，香港與秘魯在會議期間簽訂《自由貿易協定》，打通雙方的貿易網絡、渠道，期望未來可享有更多商業發展的機會。