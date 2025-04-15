總體國家安全觀 擴至文化人工智能太空領域安全

國家安全對於國家的生存和發展十分重要，傳統觀念上，國安或涉及政治、軍事和國土，但隨着世界變化、經濟發展，須有效應對國家安全形勢重大變化所帶來的各種風險和挑戰，而中共中央總書記、國家主席習近平於2014年在中央國家安全委員會第一次全體會議提出「總體國家安全觀」，全國人大常委會於2015年7月通過新的《國家安全法》，以法律形式確立了「總體國家安全觀」的指導地位，並將每年4月15日定為全民國家安全教育日。今年香港將迎來第十個全民國家安全教育日。

所謂總體國家安全觀其核心要義可歸納為「一個總體」、「五大要素」、「五個統籌」。總體國家安全觀強調要以整體角度，全盤理解和維護國家的整體安全，突出的是「大安全」概念，涵蓋20個環環相扣的重點領域。

五大要素分別為：以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，以軍事、科技、文化、社會安全為保障，以及以促進國際安全為依託。

國家安全是一個系統工程，要在更好統籌發展和安全的前提下，要統籌好包括外部安全和內部安全、國土安全和國民安全、傳統安全和非傳統安全、自身安全和共同安全，以及維護和塑造國家安全。