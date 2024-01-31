織善社區｜基金重視學生獨有潛能 與教育界點燃改革之火

亞洲國家近年的教育檢討紛紛提出了很多共同問題，例如︰教育制度過於僵化，未能適應急速發展的社會需要；教學過於考試主導，未能回應學生的個別需要等，而香港教育界亦刻不容緩提出更多教育革新的方向。回歸教育的初心，由學生需要出發，周大福慈善基金看見及尊重每個生命的獨特性，故透過支持不同計劃，讓每個學生有平等機會接受優質的教育，繼而發光發亮，成就斐然。
跳出知識主導框架 鼓勵學生自主探索
現時受考試及知識主導的課程限制下，香港學校絕大部分學科都採用單一的授課模式，令老師、學生及家長較為被動，在學習過程中容易忽略學生多元發展。周大福慈善基金、太古基金以及利銘澤黃瑤璧慈善基金於2022年起，支持由教育大同主辦的「感．創．做」全方位價值承傳計劃，透過Learning By Doing (LBD)課程，創造以學生為本「不一樣」的體驗式課堂，讓學校在恆常學科中尋求新突破。
計劃項目經理Karis及學校同行者之一的Felix，認為計劃是將學習主導權重新交回學生手中，課程擺脫傳統書本及考試的框架，以學生自身需要去設計課程，讓他們親身經歷各種課題，培養溝通能力、尊重別人及解難能力等生活技能。周大福慈善基金的理念與教育大同不謀而合，深信自主學習可將學生所學帶到更闊、更深、更遠，故支持計劃讓學校在現有的道路上開拓更多教育選擇，尊重學生有不同的成長步伐和發展需要，從而達至教育平等。
另一方面，嶄新的課程設計重新凝聚師生，建立雙向互信的關係。在仁德天主教小學任教LBD課程的王妙娟老師和梁依玲老師均表示，傳統教學模式下，老師猶如審判官，著重在判斷學生答案正確與否，缺乏交流的空間，令兩者關係產生距離。然而，LBD課程中老師轉化成鼓勵者角色，放手讓學生大膽嘗試，營造更積極的學習氛圍，讓老師可以花更多時間體察每個學生的需要，發掘更多可能。
重視家庭為本 助SEN家庭逆風飛翔
除了學校和老師，家長在小朋友的成長路上更是至關重要，尤其育有特殊學習需要兒童(SEN)的家庭。家長往往因管教孩子而感到吃力，加上對於SEN的認知不足，無法好好與孩子溝通，缺乏情緒出口和支援。周大福慈善基金看到SEN學童和家長的需要，於2016年資助香港基督教女青年會(YWCA)開展「逆風高飛 - 特殊教育需要兒童支援服務計劃」，計劃以家庭為本為核心理念，由專業人士提供一系列的親子訓練和活動，讓家長及孩子一同學習、改善親子關係，家長有更多空間發掘孩子才能。
現就讀小學的建霖言語表達能力較弱，無法有效組織句子而阻礙言語表達，故社交能力稍遜。同時，建霖上課時專注力較弱，偶爾會有「弄一下橡皮擦之類的、在書上畫圖畫」等行為，加上當時建霖媽媽對於SEN缺乏認識，導致她只能以較激動的語氣喝止，令二人關係逐漸惡劣。
幸得參加「逆風高飛」計劃，母子一同接受由專業社工提供的訓練，親子掌握管理情緒的方法，學習彼此尊重和親子相處之道。項目負責社工之一的趙姑娘深信，家庭成員彼此間互相緊扣是孩子成長的強大後盾，所以計劃強調以整個家庭為中心，「透過計劃發掘家庭的強項，從而轉變他們的家庭互動。有時候家長可以運用視覺提示、主題句及為SEN孩子而設的教材，令小朋友收到清晰的指示執行，不需要像以前般囉嗦，小朋友各方面有明顯的進步。
而參加YWCA其他多元化活動更令媽媽發掘建霖驚喜的一面，「他從一開始不敢介紹遊戲規則，經鼓勵後都勇敢地嘗試，說得很清晰，也很積極地去做，自信心也高了很多」。建霖的成長讓媽媽放下心頭大石，更有機會看到他的才能和成長，甚至令親子關係得以改善。
啓發更多想像 伴年輕女孩成為未來領袖
除了老師及家長外，令學生發掘自身潛能也是教育中重要的一環。周大福教育集團總裁及執行副主席鄭余雅穎女士創辦的培菁女性創效基金(JYCGIF) 致力培育、啓廸和裝備女孩成為「未來就緒領袖」，為女孩創造一個公平發展的環境，去年更開創全新「職將啟航」計劃，透過多元化職埸的工作經驗，令年輕女孩藉此了解各行各業最新趨勢和發展機遇，從而及早規劃職業志向。
JYCGIF行政總監韓淑妍女士盼透過參加活動，參加者可以得到自我肯定的能力，發揮自身無限潛力，創造屬於自己的未來，「當他們親身經歷，他們就可以突破傳統的框框，在一個變化這麼快這麼大的世界裡面，去思考如何創造一些機會給自己，尋找未來路向。
正就讀保良局姚連生中學中四的Kay與大多年輕人一樣，對於未來發展感到迷惘，亦因為對前路的未知而不知所措，遲遲無法踏出嘗試第一步。惟在一次偶然機會下，Kay參加了JYCGIF「職將啟航」計劃，親身接觸創新科技、金融等行業，過程中體會到女性企業家精神，令她深受啟發和鼓勵，積極探索自身潛在的可能性，成為自己成長路上的領袖。
周大福慈善基金看見每一位小朋友及年青人都是一顆獨一無二的原石，未來會積極支持各界伙伴，與教育界協力寫下更多革新新一頁，令每一粒原石都可以化成閃亮耀眼的寶石，共同邁向教育平等的願景。