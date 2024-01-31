織善社區｜基金重視學生獨有潛能 與教育界點燃改革之火

亞洲國家近年的教育檢討紛紛提出了很多共同問題，例如︰教育制度過於僵化，未能適應急速發展的社會需要；教學過於考試主導，未能回應學生的個別需要等，而香港教育界亦刻不容緩提出更多教育革新的方向。回歸教育的初心，由學生需要出發，周大福慈善基金看見及尊重每個生命的獨特性，故透過支持不同計劃，讓每個學生有平等機會接受優質的教育，繼而發光發亮，成就斐然。 跳出知識主導框架 鼓勵學生自主探索 現時受考試及知識主導的課程限制下，香港學校絕大部分學科都採用單一的授課模式，令老師、學生及家長較為被動，在學習過程中容易忽略學生多元發展。周大福慈善基金、太古基金以及利銘澤黃瑤璧慈善基金於2022年起，支持由教育大同主辦的「感．創．做」全方位價值承傳計劃，透過Learning By Doing (LBD)課程，創造以學生為本「不一樣」的體驗式課堂，讓學校在恆常學科中尋求新突破。

計劃項目經理Karis及學校同行者之一的Felix，認為計劃是將學習主導權重新交回學生手中，課程擺脫傳統書本及考試的框架，以學生自身需要去設計課程，讓他們親身經歷各種課題，培養溝通能力、尊重別人及解難能力等生活技能。周大福慈善基金的理念與教育大同不謀而合，深信自主學習可將學生所學帶到更闊、更深、更遠，故支持計劃讓學校在現有的道路上開拓更多教育選擇，尊重學生有不同的成長步伐和發展需要，從而達至教育平等。

另一方面，嶄新的課程設計重新凝聚師生，建立雙向互信的關係。在仁德天主教小學任教LBD課程的王妙娟老師和梁依玲老師均表示，傳統教學模式下，老師猶如審判官，著重在判斷學生答案正確與否，缺乏交流的空間，令兩者關係產生距離。然而，LBD課程中老師轉化成鼓勵者角色，放手讓學生大膽嘗試，營造更積極的學習氛圍，讓老師可以花更多時間體察每個學生的需要，發掘更多可能。

重視家庭為本 助 SEN 家庭逆風飛翔 除了學校和老師，家長在小朋友的成長路上更是至關重要，尤其育有特殊學習需要兒童(SEN)的家庭。家長往往因管教孩子而感到吃力，加上對於SEN的認知不足，無法好好與孩子溝通，缺乏情緒出口和支援。周大福慈善基金看到SEN學童和家長的需要，於2016年資助香港基督教女青年會(YWCA)開展「逆風高飛 - 特殊教育需要兒童支援服務計劃」，計劃以家庭為本為核心理念，由專業人士提供一系列的親子訓練和活動，讓家長及孩子一同學習、改善親子關係，家長有更多空間發掘孩子才能。 現就讀小學的建霖言語表達能力較弱，無法有效組織句子而阻礙言語表達，故社交能力稍遜。同時，建霖上課時專注力較弱，偶爾會有「弄一下橡皮擦之類的、在書上畫圖畫」等行為，加上當時建霖媽媽對於SEN缺乏認識，導致她只能以較激動的語氣喝止，令二人關係逐漸惡劣。 幸得參加「逆風高飛」計劃，母子一同接受由專業社工提供的訓練，親子掌握管理情緒的方法，學習彼此尊重和親子相處之道。項目負責社工之一的趙姑娘深信，家庭成員彼此間互相緊扣是孩子成長的強大後盾，所以計劃強調以整個家庭為中心，「透過計劃發掘家庭的強項，從而轉變他們的家庭互動。有時候家長可以運用視覺提示、主題句及為SEN孩子而設的教材，令小朋友收到清晰的指示執行，不需要像以前般囉嗦，小朋友各方面有明顯的進步。